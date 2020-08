Les communautés autonomes achèvent ce dimanche l’activation des mesures et recommandations convenues il y a une semaine avec le gouvernement pour tenter de stopper les épidémies de coronavirus, avec l’entrée en vigueur du paquet préventif en Castilla-La Mancha minuit prochain.

En plus de ces nouvelles règles communes, certaines communautés ont introduit des restrictions exclusives pour chaque territoire en application de leurs compétences.

Dans la plupart des cas dans lesquels la justice est intervenue, les paquets de mesures ont trouvé l’aval de la loi, à l’exception de Madrid, où un juge a annulé l’ordonnance approuvée, étant entendu que « d’une communauté autonome, ils ne peuvent être limités droits fondamentaux en général sans déclaration préalable d’alerte « . La Communauté de Madrid va faire appel de cette décision.

Voici comment les communautés appliquent les nouvelles restrictions contre le coronavirus:

ANDALOUSIE

Publication de la commande: 16 août.

Entrée en vigueur: 17 août.

L’Andalousie étend la distance sociale minimale pour fumer sur la voie publique à deux mètres; limite à 75% la capacité maximale à l’intérieur des locaux de l’hospitalité, et a également activé dans la phase de test l’application mobile d’alerte d’infection ‘RadarCOVID’.

ARAGON

Publication de la commande: 17 août.

Entrée en vigueur: 17 août.

– Aragón est une autre des communautés qui ont lancé l’application mobile d’alerte de contagion «RadarCOVID». Il renforcera également les contrôles pour prévenir les soi-disant bouteilles, qui seront sanctionnées de manière plus sévère, et les tests seront intensifiés dans les centres de santé pour éviter la contagion chez les personnes âgées.

ASTURIES

Publication de la commande: 18 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– Les Asturies effectueront une analyse automatisée des eaux usées des principales zones de population de la communauté autonome afin de pouvoir détecter la présence de covid-19 par quartiers ou zones géographiques spécifiques et pouvoir lancer des alertes précoces d’éventuelles nouvelles foyers.

BALÉARES

Publication de la commande: 18 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– Le gouvernement des Baléares a étendu les restrictions convenues avec le gouvernement central à l’interdiction de contact dans les sports non professionnels, ainsi qu’à la réduction de la capacité des temples de 75 à 50% et du veto aux fêtes de jour dans les piscines et appelés « bateaux de fête ».

LES ÎLES CANARIES

Publication de la résolution: 21 août.

Entrée en vigueur: 21 août.

– Les îles Canaries, qui avaient précédemment appliqué des restrictions à l’accord entre le gouvernement et la CCAA à certaines des mesures de l’accord, habilitent les maires, en leur qualité d’autorité sanitaire, à adopter des mesures supplémentaires et complémentaires dans leurs zones territoriales respectives.

CANTABRIA

Publication du décret: 15 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– La Cantabrie a transféré exactement l’accord du Conseil Interterritorial. L’association qui regroupe une centaine d’entreprises de la vie nocturne de Cantabrie a présenté un recours contentieux administratif demandant la suspension préventive, ce que la Cour supérieure de justice de Cantabrie (TJSC) a rejeté.

CASTILLA LA MANCHA

Publication du décret: 22 août.

Entrée en vigueur: 23 août.

– Le gouvernement de Castille-La Manche a publié ce samedi le décret, qui entrera en vigueur dimanche: il comprend comme actualité la fermeture des bordels et hôtesse et l’interdiction de la vente d’alcool entre 22h00 et 8h00: 00 heures sauf dans les hôtels et restaurants.

CASTILLE ET LEON

Publication de la commande: 16 août.

Entrée en vigueur: 17 août.

– Castilla y León a été l’une des communautés les plus rapides en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures, qu’elle a renforcées quelques jours après l’activation de l’ordre à travers un plan approuvé le 21 août et qui est entré en vigueur ce samedi: il a étendu l’utilisation de masque dans les piscines, limité la capacité des établissements à 50%, fermé les clubs et interdit les événements de masse.

CATALOGNE

Publication de la résolution: 18 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– La résolution rappelle l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique pour éviter les bouteilles et oblige à « garantir la distance interpersonnelle minimale de 1,5 mètre au bar » et la distance entre les tables, là où il n’y a pas Ils peuvent rassembler plus de 10 personnes.

Le 13 août, la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) a entériné la décision de la Generalitat de prolonger de quinze jours la fermeture de toutes les discothèques et bars à musique, interjetée en appel par la Fédération catalane des associations de restauration et d’activités musicales.

ESTREMADURA

Publication de la résolution: 18 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– L’Estrémadure sanctionne le non-respect des sanctions de sa loi sur la santé publique, qui prévoit des sanctions allant jusqu’à 3 000 euros sous forme de sanctions légères; de 3.000 à 60.000 euros dans les graves, et de 60.000 à 600.000 euros dans les très sérieux.

GALICIE

Publication de la commande: 15 août.

Entrée en vigueur: 17 août.

– En plus des mesures communes, la Galice déconseille les rencontres entre personnes qui ne vivent pas ensemble pour arrêter la propagation de la pandémie, qui est fortement concentrée sur la région de La Corogne. Il avait auparavant activé l’interdiction de fumer sur la voie publique et les espaces extérieurs, y compris les terrasses, si la distance de sécurité n’est pas respectée.

LA RIOJA

Publication de la résolution: 15 août.

Entrée en vigueur: 15 août.

– Le gouvernement de La Rioja a été le premier à mettre en œuvre les mesures. Il établit le chiffre de «l’auto-suivi» au sein de la population, afin que chaque personne puisse garder un contrôle quotidien de ses contacts avant la possibilité d’être sollicité par les autorités sanitaires pour d’éventuels cas de covid-19.

MADRID

Publication de la commande: 19 août.

Entrée en vigueur: 21 août.

Suspension: 21 août.

– Madrid a introduit une interdiction de manger dans les trains et les bus et a exigé une autorisation préalable pour les événements de 600 personnes ou plus, mais un juge a annulé l’ordonnance le même jour, comprenant que « à partir d’une communauté autonome, les droits fondamentaux ne peuvent être limités en général. sans déclaration préalable de l’alarme « . La Communauté de Madrid fera appel à la Justice de la paralysie.

MURCIE

Publication de la commande: 16 août.

Entrée en vigueur: 16 août.

– Murcie a été avec La Rioja l’une des premières communautés à activer les mesures et recommandations convenues par la Santé et les communautés. Par la suite, le 18, il a publié un arrêté visant à limiter à 50% le nombre d’occupants des véhicules publics et privés après avoir détecté une augmentation des infections dans les transports vers les lieux de travail.

NAVARRE

Publication du décret de loi provincial: 18 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– Le vendredi, l’accord a été conclu, Navarra a déjà activé des restrictions à Tudela en raison de la forte incidence parmi sa population. Une partie des mesures était déjà en cours (blindage des centres de santé, dépistage et actions spécifiques en cas d’épidémie ou recommandation de limiter les rencontres sociales et familiales) ou était prévue.

PAYS BASQUE

Publication de la commande: 19 août.

Entrée en vigueur: 19 août.

– Le Pays basque est le territoire qui a le plus renforcé les mesures restrictives: il a déclaré une urgence sanitaire lundi dernier et depuis mercredi il n’a pas autorisé les groupes de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les établissements hôteliers et gastronomiques-récréatifs, comme les txokos. Ni manger dans les transports publics

C. VALENCIANA

Publication de la résolution: 18 août.

Entrée en vigueur: 18 août.

– Établit des limites pour les utilisateurs de véhicules de transport. Les événements et activités dont l’afflux attendu dépasse 400 personnes sont soumis à une autorisation préalable de l’administration. L’obligation de réaliser des tests PCR sur toutes les nouvelles admissions et réadmissions dans les résidences et centres sociaux et de santé est établie avec un maximum de 72 heures à l’avance. Les mesures sont valables 21 jours et peuvent être revues et prolongées.