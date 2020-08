La Commission fédérale de l’électricité (CFE) fête ses 83 ans ce vendredi entre l’urgence de s’adapter aux énergies renouvelables et la nostalgie du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui insiste pour sauver son passé.

Malgré les nouveaux défis du secteur de l’énergie, López Obrador a exprimé son intention de revenir à la politique du président Lázaro Cárdenas (1934-1940), qui a fondé la compagnie d’électricité le 14 août 1937 à un moment où l’État promouvait industrialisation.

«La création de CFE a répondu à un mouvement social, industriel et technologique du contexte et du type de gouvernement qui existait à l’époque, et nous traversons actuellement un autre tournant», explique l’historien de l’énergie Andrea Terán à Efe. de l’Association mexicaine d’histoire économique (AHME).

RETOUR AU PASSÉ

López Obrador a déclaré dans un mémorandum publié ce mois-ci « de revenir, sans ignorer les nouvelles réalités », à la politique de Cárdenas et de l’ancien président Adolfo López Mateos (1958-1964), qui a nationalisé l’industrie de l’électricité.

« Tel est l’esprit qui nourrit l’objectif supérieur du gouvernement actuel: reprendre le contrôle total de l’industrie pétrolière et électrique. Concrètement, la décision se traduit par la non-poursuite de la privatisation du secteur énergétique », précise le texte adressé à régulateurs d’énergie autonomes.

Terán considère cela comme un outil rhétorique, rappelant que l’ancien président Enrique Peña Nieto a également invoqué Cárdenas lorsqu’il a promulgué la réforme énergétique en 2013, qui a ouvert cette industrie aux parties privées.

«C’est un secteur qui continue de faire partie de l’idéologie et de l’imaginaire collectif, de cette fierté nationale, c’est l’un des rares symboles qui restent de la fierté nationale, alors quand on parle ainsi c’est ce qui est recherché, une coupe nationaliste», détaille le historien.

L’expert rappelle également la volonté de López Obrador de ramener la CFE à l’époque d’avant les années 80 et 90, ce qu’il appelle «la période néolibérale», un «tournant» qui a abouti à une réforme énergétique.

A titre d’exemple, il indique que le gouvernement a profité de la pandémie pour promouvoir des accords du Centre national de maîtrise de l’énergie (Cenace) et du Secrétariat à l’énergie (Sener) qui limitent la production renouvelable des entreprises privées pour donner la priorité aux centrales thermoélectriques et hydroélectriques de CFE.

EN CRISE

Dans le message anniversaire, le directeur de la CFE, Manuel Bartlett, a dénoncé que les réformes tentaient de conduire l’entreprise à sa «disparition», mais qu’elles n’avaient jamais «réussi».

« Le mandat du président est que cette entreprise reste la première entreprise du pays, car il n’y a pas une seule entreprise ou entreprise privée qui ait la taille et l’importance de CFE et le reste, au-dessus de 50%, quand ils l’ont amenée à disparaître », a déclaré le responsable.

Le spécialiste Joaquín Corella reconnaît que «tant d’années de mauvaise gestion» ont plongé le CFE dans la crise, mais prévient que la politique énergétique du gouvernement actuel ne ferait que l’aggraver.

« La formation de CFE a été très importante dans le développement du pays, mais actuellement ce n’est pas le moyen le plus efficace pour réaliser la gestion, ou la conduction, ou la distribution ou la production d’électricité », explique l’ingénieur du Savings Intelligence Center. d’énergie.

La société a fait état d’une baisse annuelle de 4% de ses revenus au deuxième trimestre de l’année, soit l’équivalent de 11 598 millions de pesos soit un peu plus de 526 millions de dollars.

La société a annoncé en juillet l’annulation de quatre appels d’offres publics pour la construction de centrales électriques au Mexique, faisant valoir l’incertitude dérivée de la pandémie.

PASSÉ OU FUTUR

Dans ce contexte, Corella remet en question le fait que le gouvernement cherche à inverser la réforme énergétique au lieu d’investir dans les énergies renouvelables par le biais d’alliances avec des entreprises privées.

« Je le verrais comme très dangereux, surtout dans la question de savoir comment ceux d’entre nous qui travaillent dans le secteur de l’énergie et les étrangers voient le pays parce que revenir en arrière signifierait rejeter tous les investissements et toutes les avancées qui ont été faites », dit-il.

Lui et Terán conviennent que l’administration doit réaliser son nouveau défi historique.

« Les énergies renouvelables ne sont pas une question de oui ou non, mais de quand car la fin du pétrole est déjà marquée et nous devons faire une transition, et nous choisirons si nous sommes pionniers et développeurs ou les adopterons d’autres pays dans le futur », conclut l’expert.