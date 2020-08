La demande croissante de véhicules camping-cars, qui ont subi une sorte de transformation pour faire vie à leur intérieur, a conduit de nombreuses marques à proposer une offre variée avec laquelle prendre pied dans ce modèle économique qui ne cesse de grandir. .

C’est le cas de Citroën, qui s’est associé au car Huesca Tinkervan, qui propose toutes sortes d’accessoires et de transformations pour différents véhicules.

Pour cette aventure, le constructeur français a choisi son modèle Berlingo, dans la plus grande taille, 4,75 mètres de long et appelé XL (ci-dessous est la taille M, 4,40 mètres), avec la finition la plus campero. XTR.

Avant de détailler les préparatifs que vous avez reçus, rappelez-vous que la Citroën Berlingo dispose de cinq sièges « vraiment (ils ont tous le même espace, permettant le montage de trois sièges enfants dans la deuxième rangée de sièges) », deux portes latérales coulissantes (la le verre peut être abaissé, ce qui est un différenciateur clair par rapport à la concurrence) et un hayon dans lequel la lunette arrière est ouvrable (très utile pour éviter d’avoir à ouvrir le large hayon pour des opérations comme, par exemple, prendre une veste) .

Il peut être équipé d’une climatisation bi-zone, d’un grand écran central flottant de 8 pouces avec un navigateur avec informations trafic en temps réel, de 18 aides à la conduite (angle mort, fatigue du conducteur, aide au stationnement, contrôle de stabilité de la remorque, avertissement de changement de voie involontaire , reconnaissance des signaux, alerte risque de collision, freinage d’urgence …), affichage tête haute (projette les informations les plus pertinentes sur le pare-brise au niveau des yeux du conducteur) ou contrôle de la poignée (renforce automatiquement le selon la surface de la route sur laquelle vous roulez).

De plus, notre unité de test monte la transmission automatique à huit rapports EAT8 avec laquelle il est encore plus facile et plus confortable de conduire ce fourgon à modularité de volume, à partir duquel une consommation de 6,4 l / 100 km peut être obtenue avec le moteur diesel de 130 ch, ce qui offre une bonne réponse.

Le confort de conduite est également remarquable grâce à des sièges avant larges et souples et à un amortissement qui filtre bien grâce à un réglage plutôt doux.

Ses proportions ne sont pas les meilleures pour enchaîner les courbes lorsque nous allons dans des endroits isolés où camper, mais le châssis résiste bien aux attaques, bien que son utilisation se concentre comme un véhicule familial dans lequel nous allons être à pleine charge et nous allons profiter des paysages nous traversons la grande verrière du Citroën Berlingo.

Et quels sont les changements reçus pour s’échapper des hôtels ou des campings? Sur le côté gauche du coffre ont été installés un réfrigérateur et une douche portative de 10 litres au format tambour, qui sont protégés par un cadre qui a été utilisé pour placer un lit d’enfant et qui peut être transformé en lit double si nous déposons le sièges dans la deuxième rangée et nous ouvrons une structure pour placer un matelas supplémentaire (s’il n’est pas utilisé il est situé derrière les sièges sans le déranger).

Avec cette opération facile – c’est aussi celle qui nous permet de sortir une table valable à la fois pour l’intérieur et pour l’extérieur, mais qui n’est pas accompagnée de chaises – nous avons déjà un espace pour nous reposer à partir duquel nous pouvons allumer deux lampes, une petite plafond led ou climatisation supplémentaire.

D’autres accessoires qu’il équipe sont des stores pour empêcher la lumière de pénétrer dans la cabine, un petit siège en mousse qui peut être placé sur le siège passager, quand on le pose également pour profiter de l’espace; et un auvent extérieur situé sur le côté droit du toit.

Avec cette configuration, la jouissance de l’intérieur à l’heure du coucher est plus ciblée pour deux personnes. Une autre chose est si nous apportons une tente avec laquelle nous pouvons ajouter le nombre d’invités que nous inviterons à profiter du plein air.

Bref, le Citroén Berlingo est une bonne option pour ceux qui veulent débuter dans le segment des camping-cars, avec un véhicule spacieux pour voyager, avec les accessoires indispensables et qui roule comme une voiture de tourisme et se comporte presque comme elle.

FICHE TECHNIQUE

————————

Dimensions (longueur / largeur / hauteur): 4,75 m / 1,84 m / 1,80 m

– Moteur diesel

– Déplacement: 1499 c.c.

– Nombre de cylindres: quatre

– Puissance: 130 CV

– Couple maximum: 300 Nm

– Accélération de 0 à 100 km / h: 11,2 s

– Vitesse maximale: 184 km / h

– Boîte de vitesses: automatique à huit rapports

– Traction avant

– Consommation moyenne: 5,7 l / 100 km

– Capacité du coffre: 850 l

– Capacité du réservoir: 50 l

– Prix: 32.000 euros

Javier Millán Jaro