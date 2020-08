La pandémie de coronavirus a amené les familles espagnoles à dépenser moins pour la nourriture à l’extérieur de la maison, bien que la gestion des déchets ménagers ne soit pas toujours aussi efficace qu’aux autres étapes de la chaîne alimentaire.

En 2019, les ménages espagnols ont gaspillé 1352 millions de kilos de nourriture et de boissons, 1% de plus qu’en 2018, selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA), qui estime que 42% des déchets alimentaires proviennent de chez eux. .

Bien qu’il n’y ait pas de données officielles sur les déchets pendant la quarantaine dus au coronavirus, le MAPA considère qu’une « utilisation cuisine » a été réalisée.

Le cas de l’Espagne a été analysé dans un article publié dans la revue « Science of The Total Environment », qui révèle que dans les premières semaines de confinement, entre mars et avril, il y a eu une délocalisation partielle de la consommation extra-domestique vers celle des ménages, où l’on estime que les pertes et gaspillages alimentaires ont augmenté de 12%.

Cependant, si l’on tient compte de la consommation extra-domestique absorbée par les ménages, la production totale de ces déchets était similaire à celle de 2019.

Le contenu nutritionnel des aliments consommés a ensuite diminué de 8%, en raison de la consommation plus élevée de boissons alcoolisées et transformées, tandis que le coût économique des déchets augmentait de 11% et les émissions de gaz à effet de serre de 10%.

Dans des déclarations à Efeagro, l’un des auteurs de l’étude et un expert de l’Université de Cantabrie, Rubén Aldaco, explique ce dernier car « la consommation extra-domestique est plus efficace dans la gestion » et plus de viande, de produits transformés, de fruits étaient consommés à domicile. et les légumes, qui se gâtent davantage.

GÉRER LES DÉCHETS

Pour l’avenir, il appelle à une meilleure préparation à la gestion des déchets ménagers, dont une majorité s’est retrouvée en décharge pendant la pandémie, avec de grandes différences entre les communautés autonomes.

Il y a également eu des comportements différents: au cours de la première semaine de confinement, les déchets à l’extérieur de la maison ont grimpé en flèche parce que les cantines et les restaurants ont continué à en produire, et à la maison les familles étaient divisées entre ceux qui achetaient rationnellement et ceux qui stockaient les produits.

«Nous avons détecté des achats et des accumulations ‘en ligne’ dans les grands magasins; c’était quelque peu chaotique pour les petits producteurs et la consommation locale de produits frais, qui ne se préparaient pas au commerce électronique», fait valoir Aldaco.

Certains produits comme la viande et le poisson sont restés sans débouché sur le marché, dans la série de déséquilibres qui, selon le spécialiste, rend « indispensable de repenser la redistribution de la chaîne d’approvisionnement pour l’optimiser ».

Dans les supermarchés, depuis 2013, le gaspillage alimentaire est passé de 1,78% à 0,8%, selon l’Association des entreprises de grande consommation (Aecoc).

Les patrons gèrent des enquêtes selon lesquelles environ 40% de la population a eu tendance à accumuler plus de nourriture en confinement, bien que seulement 7,5% affirment avoir augmenté les déchets.

L’industrie agroalimentaire a fait des dons de milliers de tonnes de denrées alimentaires, dans le cadre de leurs campagnes de solidarité face à la crise dérivée du covid-19.

INITIATIVES CONTRE LES DÉCHETS

Le porte-parole de la Fédération espagnole des banques alimentaires (Fesbal), Ángel Franco, souligne que désormais « d’importants dons ponctuels ont disparu de l’industrie », bien que de nombreuses entreprises continuent de contribuer comme avant par accord, auxquelles s’ajoutent d’autres. initiatives particulières.

En restauration, il est « plus compliqué » de faire un don car les établissements proposent des produits déjà cuisinés qu’ils n’ont pas pu vendre et, en l’absence de réglementation claire, Fesbal tente de les canaliser en collaboration avec les soupes populaires.

Franco dit que les banques alimentaires n’ont généralement pas de problèmes avec les producteurs et les coopératives, qui leur donnent une partie de leur surplus.

Certaines applications numériques cherchent à remédier à ce problème comme «Too Good To Go», qui permet aux entreprises de vendre ce qu’elles leur restent quotidiennement à un prix réduit.

Son porte-parole, Carlos García, indique que pendant la pandémie, son activité a été considérablement réduite du fait de la fermeture de nombreux établissements et de l’enfermement limité les sorties des usagers à l’essentiel.

Ils ont continué à fonctionner, même ainsi, avec des supermarchés, des poissonniers, des bouchers, des épiciers, des boulangeries et d’autres magasins pour les aider à ajuster l’offre à la demande en période d’incertitude, qui existe encore aujourd’hui parce que « certains jours, ils peuvent vendre presque tous les produits et d’autres. ils se retrouvent avec beaucoup de surplus », dit García.

Actuellement, quelque 3 500 entreprises ont rejoint l’initiative et plus de 1,1 million de repas ont été conservés, signe – selon le porte-parole – qu ‘«il y a une prise de conscience croissante du gaspillage alimentaire chez les entreprises et les consommateurs».

Par Belén Delgado