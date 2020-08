Un peu plus de deux semaines avant le retour en classe, l’inquiétude grandit au sein de la communauté éducative quant à l’augmentation des infections à coronavirus, en attendant que le ministère de l’Éducation et les communautés autonomes annoncent le protocole final qui régira la » cours covid « .

Il s’agit d’un retour à l’école très attendu pour plus de 8 millions d’élèves et plus de 700 000 enseignants après la pause en face à face l’année dernière.

Bien qu’à Madrid les syndicats d’enseignants CCOO, UGT, CGT et STEM ont annoncé ce mercredi une grève des enseignants les jours du début du cours de chaque étape éducative et une autre journée de grève commune de tous les enseignements le 10 septembre, en signe de protestation. en raison de l’absence de plans d’action clairs contre le coronavirus.

En revanche, certaines communautés demandent que des critères communs soient appliqués dans toute l’Espagne et les demanderont donc lors de la conférence des présidents prévue pour la fin du mois.

Pendant ce temps, l’Education, la Santé et les communautés travaillent pour que la présence soit le thème principal dans les salles de classe, mais d’autres scénarios ne sont pas exclus.

Les cours commenceront, en principe, avec plus d’une semaine de différence entre les autonomies -comme d’habitude- et, si les calendriers prévus sont maintenus, le 4 septembre, Madrid et Navarre lanceraient un cours pour lequel chaque autonomie dernières mesures.

– Andalousie: le 10 septembre appel Infant et Primaire et le 15 ESO, Baccalauréat et FP. Demande à l’exécutif central de convenir d’un modèle commun.

Il embauchera 8 000 professionnels supplémentaires et effectuera des tests PCR sur les enseignants tous les trois mois. Il disposera de 3 millions de masques par mois et de 300 000 litres d’hydrogel pour les centres, le nettoyage augmentera et il y aura des cours spécifiques pour les équipes de direction. Les entrées et sorties avec itinéraires et horaires seront activées.

– Aragon: les enfants en bas âge commencent le 7, les élèves du primaire le 8, le 10 ESO, le Baccalauréat et le FP. Il repose sur la présence, notamment en nourrisson et primaire, avec la possibilité de cours mixtes dès la troisième année d’ESO.

La signalisation dans les centres est recommandée pour éviter les foules et il est demandé que des groupes de bulles soient établis aux niveaux inférieurs. Les centres disposeront de 10 000 nouveaux équipements informatiques.

– Asturies: la maternelle et le primaire commencent le 10, l’ESO et le baccalauréat le 14 et le FP le 18. Quelque 400 nouveaux enseignants seront embauchés. De nouvelles unités seront nécessaires pour respecter les ratios fixés et maintenir la distance de sécurité.

Le masque dépendra des recommandations sanitaires et les services de transport et de restauration seront maintenus, pour lesquels les équipes peuvent être activées.

– Iles Baléares: le 10, tous les élèves sont appelés, à l’exception de ceux en FP, le 29. La principale mesure de renforcement annoncée à ce jour est l’augmentation de 458 enseignants, dont 71% seront intégrés dans les écoles publiques et 29 % à arrangé.

– Iles Canaries: elles commencent le 15 de la maternelle et du primaire, un jour après l’ESO et le baccalauréat, et la FP le 17.

Les plus petits élèves vivront ensemble de manière stable sans masques. L’entrée et la sortie des centres seront échelonnées et dans ESO, Bachillerato et FP il sera nécessaire de maintenir les distances; Dans les transports scolaires, le masque sera obligatoire.

– Cantabrie: Rentrée infantile et primaire le 7e, 10e ESO, Baccalauréat et FP. Le cours débutera avec 200 enseignants supplémentaires.

Possibilité de créer des groupes de coexistence également dans les deux premières années du secondaire. L’éducation physique ne peut se faire qu’à une distance personnelle de quatre mètres et, si possible, à l’extérieur. Les instruments à vent ne seront pas utilisés en musique. Les repas peuvent être autorisés dans les salles de classe.

– Castilla-La Mancha: Infantil revient à partir du jour 7 et toutes les étapes le 9. A approuvé un investissement de 120 millions d’euros pour des mesures extraordinaires.

Trois scénarios ont été conçus: 1, présence totale, avec des mesures organisationnelles telles que les groupes de coexistence; le numéro 2 conduirait à la mixité lorsqu’il y avait un risque de transmission communautaire; et le 3 impliquerait la téléformation.

Plus de 3000 enseignants seront embauchés et une ligne 900 sera lancée pour résoudre les doutes que les équipes de direction ou les enseignants pourraient avoir sur le COVID-19.

– Castilla y León: les élèves du primaire et du primaire rentrent le 9 et les autres le 14. Un plus petit nombre d’élèves par groupe, plus de professeurs et un renforcement du nettoyage, de l’hygiène et de la désinfection constitueront les éléments centraux du retour aux salles de classe, avec un engagement de présence et des mesures homogènes entre les autonomies face à d’éventuels cas de Covid-19.

– Catalogne: le 14, les étudiants devraient arriver, bien que ce jeudi les responsables de la santé et de l’éducation se réunissent pour revoir le protocole.

Alors que l’Education s’attendait à maintenir les ratios de 25 à 30 élèves par classe, la Santé souhaite les réduire et Enseñanza considère que « pédagogiquement » l’utilisation des masques n’est pas adéquate alors que la Santé n’exclut pas que les plus âgés les utilisent.

– Communauté valencienne: le 7, les élèves sont appelés et il y aura 4 374 enseignants supplémentaires. Un budget extraordinaire de 207 millions d’euros a été prévu, des désinfections en profondeur des centres ont été effectuées et près de trois millions de masques et plus de 86 000 litres de gel ont été achetés.

En nourrisson et dans les première et deuxième années du primaire, il y aura des groupes stables de 20 élèves maximum. En troisième et quatrième de primaire, il peut aussi y en avoir et en cinquième et sixième de primaire, les élèves devront garder leurs distances. Au cours de la première année de l’ESO, les cours seront suivis séparément et dans les autres niveaux, il sera possible d’assister un jour sur deux.

– Estrémadure: entre le 10 (Infant, Primaire et ESO) et le 11 (Baccalauréat et FP) les élèves reviennent. On considère qu’il peut y avoir plusieurs scénarios pour chaque localité, ce qui impliquerait « différents modèles d’enseignement ».

Le modèle face à face envisage une diminution du ratio par enseignant et par groupes de coexistence. Une augmentation du personnel initial de 614 enseignants est attendue, 15 000 pupitres individuels, 2 millions de masques et 8 000 appareils technologiques ont été achetés.

– Galice: la maternelle et la primaire sont convoquées le 10 et les autres le 16. Les élèves des deux premières étapes seront dans des « classes à bulles ». À ESO et Bachillerato, ils porteront un masque jusqu’à ce qu’ils s’assoient à leur bureau.

Les centres doivent avoir un plan d’adaptation à la situation Covid-19, un plan d’urgence et un programme d’accueil. Il est destiné à réaliser le test sérologique sur tout le personnel des centres. Extension du personnel enseignant en fonction de la clôture des inscriptions.

– Madrid: à partir du 4e retour du nourrisson, de la 8e primaire et du 9e le reste. Demandez au gouvernement central un plan commun. Il a préparé quatre scénarios: 1 est en face à face et des groupes stables seront organisés en nourrisson et primaire; Dans ESO, les masques Bachillerato et FP seront portés lorsque la distance n’est pas respectée. À l’ESO, certaines matières peuvent être enseignées «en ligne».

Le scénario 2 de semi-présence éliminerait les niches et les salles à manger seraient évitées. Les horaires et les sujets seraient rendus plus flexibles. Une autre alternative serait la présence de la moitié des étudiants un jour sur deux et le vendredi des cours «en ligne». Au 3e confinement, les cours seraient de télématique. Le scénario 4, sans problèmes dus au coronavirus, conduirait à la normalité.

– Murcie: entre le 7 et le 10, les écoles maternelles et primaires reviennent, entre le 10 et le 18 les autres. L’incorporation sera progressive pendant deux semaines. La moitié des petits y participeront deux jours, les autres deux jours et le tout le vendredi. Au Baccalauréat et en PF, il y aura une assiduité mixte, divisant les élèves en deux blocs, avec un renforcement de l’après-midi pour le Baccalauréat.

Acquisition de 40 000 appareils électroniques, 17 000 téléphones portables et 23 000 ordinateurs, pour une dépense de 17,7 millions.

– Navarre: le début du cours se fera entre le 4 et le 7 septembre. Les mesures sont en cours de définition, bien que quatre scénarios possibles soient envisagés.

Dans le premier, l’activité en face à face est garantie. Dans le second, dans lequel une épidémie de coronavirus peut survenir, différentes manières de servir les étudiants sont prévues en fonction de leur niveau et de leur grade. Dans le troisième, l’activité sans contact serait renforcée; dans le quatrième, la fermeture totale des centres.

– La Rioja: les activités scolaires commencent le 7. Trois scénarios: nouvelle normalité, présence restreinte et confinement à l’enseignement à distance.

La prise de température en arrivant au centre, une capacité de 75% dans les espaces fermés et l’utilisation d’écrans sont quelques mesures. Il y aura un investissement extraordinaire de 13,2 millions d’euros pour 200 nouveaux enseignants et l’acquisition de matériel technologique.

– Pays Basque: à partir du 7 septembre, les élèves seront dans les salles de classe. Trois scénarios: face à face, mixte (face à face et en ligne) et pour une situation de confinement.

Dans le premier scénario, en nourrisson et en primaire, les cours seront dispensés le matin et l’après-midi bien que chaque centre puisse approuver la suppression d’un après-midi par semaine. Dans l’ESO, le cours peut être continu. Dans la première année du baccalauréat, les cours peuvent être dispensés en ligne jusqu’à un maximum de 4 heures et dans la seconde jusqu’à 3 heures.

– Les concours pédagogiques de Melilla (les élèves reviennent le 9) et de Ceuta (le 10) appartiennent au ministère de l’Éducation.