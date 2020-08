Parents, enseignants et élèves acceptent d’exprimer leurs inquiétudes et leurs doutes dans le compte à rebours pour le retour, dans à peine trois semaines, dans certaines salles de classe qui, en raison du coronavirus, ne se sentent pas prêtes à commencer en toute sécurité le cours en classe, indispensable pour garantir Le droit à l’éducation.

Le « parcours covid », tel qu’il est déjà décrit dans certains secteurs, doit être en face à face, selon la communauté éducative consultée par Efe, car c’est le seul moyen pour tous les élèves de « jouer dans la même ligue », comme exprimé récemment l’ONU, qui a appelé à la réouverture des écoles le plus tôt possible dans le monde pour éviter une catastrophe.

Mais vous avez besoin d’instructions précises, de garanties de santé et de directives claires sur la façon d’agir lorsque des éléments positifs émergent.

Ces conditions, qui impliquent une réduction du nombre d’élèves par classe et un suivi sanitaire rigoureux des centres, nécessiteront une augmentation des ressources et du personnel.

Il est temps, par exemple, de présenter l’infirmière ou le coordinateur scolaire, la plupart des représentants des parents sont d’accord, et aussi de légiférer sur l’enseignement en ligne en raison du risque d’un nouvel enfermement et que le ministère de la Santé prenne la décision. bâton pour assurer un minimum sur tout le territoire, selon les organisations d’enseignants consultées par l’Efe.

Tous insistent pour que des initiatives soient prises en attendant la Conférence monographique des présidents sur l’éducation, convoquée un peu plus d’une semaine avant le début du cours.

Le Dr Fernando Simón a assuré que le Gouvernement et les communautés travaillaient depuis des mois « très consciencieusement » pour retourner à l’école et qu ‘ »il existe des procédures, des protocoles et des recommandations sur la manière d’agir et d’organiser les écoles et les collèges », même si elles seront maintenues. plus de réunions pour mieux détailler certains des protocoles.

Le ministère catalan de la santé et de l’éducation a déjà avancé certaines des mesures qu’il envisage: étudier la fermeture des centres éducatifs à partir de l’apparition de deux infections dans deux groupes de coexistence distincts.

DANS LES SALLES DE CLASSE OUI, MAIS SÛR

Les parents de l’enseignement public, regroupés au CEAPA -la Confédération espagnole des associations de parents et de mères d’étudiants-, défendent l’importance de la fréquentation en présentiel pour garantir l’équité et l’égalité des chances pour les étudiants, car si quelque chose a été précisé dans l’année dernière, l’enseignement à distance entrave le droit à l’éducation en raison de la fracture numérique et sociale.

« Les cours en présentiel sont irremplaçables, mais toutes les garanties doivent être mises en place pour que ce soit sûr, qu’il n’y ait pas de risque de contagion, et cela doit être fait quelle que soit la communauté autonome où ils résident; tous les élèves doivent avoir les mêmes garanties. Il y aurait un manque de consensus entre les régions et aussi pour mettre l’accent sur les étudiants », explique sa présidente de la Confédération, Leticia Cardenal.

Les parents du concerté (CONCAPA-Confédération nationale catholique des parents et parents d’élèves) sont prêts à suggérer que les élèves ne soient pas intégrés dans les salles de classe tant que la sécurité n’est pas garantie et que les centres sont prêts à accueillir les enfants. .

«Parmi les familles, il y a une énorme incertitude, bien qu’il y ait déjà des communautés qui ont mis sur la table un protocole d’action avec trois scénarios pour commencer: dans le pire des cas, dans le meilleur et entre les deux. recommandations, il n’y a pas de protocoles et les mesures sanitaires nécessaires ne sont pas garanties pour que les enfants rentrent en toute sécurité », explique Pedro José Caballero, son président.

Pour les étudiants, « il est impossible de commencer le cours et de maintenir la distance de sécurité et d’autres mesures si le ratio d’élèves n’est pas abaissé ou si plus d’enseignants sont embauchés », explique Marina Mata, de l’Union des étudiants.

«Nous avons vécu une clôture du cours qui a été un chaos complet, il a été impossible à suivre pour beaucoup, en particulier pour ceux qui vivent dans des familles vulnérables qui n’ont pas d’ordinateur ou d’Internet», ajoute-t-il, et appelle à un plan pour inverser la tendance. des coupes dans l’éducation publique, «qui était déjà dans une situation d’urgence avant la pandémie».

Le syndicat des enseignants ANPE demande à la direction du ministère de l’Éducation d’empêcher 17 années scolaires différentes de commencer en Espagne. «Chaque communauté recrute des enseignants, mais en suivant ses propres instructions; nous aimerions qu’il y ait des mesures qui ne soient pas de simples recommandations», déclare Sonia García, secrétaire à la communication du syndicat.

Pour un autre syndicat, STES, les mesures mises en œuvre tant au niveau de l’Etat que dans les communautés autonomes ne suffisent pas. «À ce jour, le retour en face à face est inquiétant; nous aimerions être consultés dans trois semaines pour voir comment est la situation pandémique», déclare José Ramón Merino, responsable de l’action syndicale.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DOIT AVOIR LA BATUTA

Les parents du public demandent que le ministère de la Santé soit celui qui établisse ces « directives obligatoires, indépendamment du fait que la casuistique des infections dans chaque communauté soit prise en compte ».

Ils proposent que des mesures claires soient mises en œuvre, comme celles qui ont été adoptées dans d’autres domaines: «prendre la fièvre à l’entrée de l’école ou désinfecter les chaussures; ils y passeront de nombreuses heures et il faut s’assurer que personne de la communauté éducative ne court aucun risque au sein des écoles, des élèves, des enseignants, des administrateurs, des employés de cafétéria ou des livreurs « .

«Il y a 8 200 000 élèves sur tout le territoire, que va-t-il se passer lorsqu’un enfant a de la fièvre, que fera l’école, le rôle des enseignants et comment les familles vont agir», demande le président de CONCAPA.

Du côté du corps enseignant, l’ANPE revendique également le leadership de la Santé.

INFIRMIÈRE OU DÉLÉGUÉ SCOLAIRE EN CLASSE

La figure du «coordinateur social» ou de «l’infirmière scolaire» est plus que jamais incontournable, plaide le syndicat ANPE pour prendre des décisions lorsqu’il y a un positif ou le détecter en fonction des symptômes.

« Il doit être dans les centres pour coordonner la promotion de la santé, coordonner les mesures contre le covid et aider les enseignants et les étudiants; car cela incombe aux enseignants et nous sommes des professionnels de l’éducation mais pas de la santé » .

FACE AU RISQUE D’UNE NOUVELLE CONFINEMENT, LÉGISLATION ET ENSEIGNEMENT SUR INTERNET

De nombreuses communautés autonomes ont envisagé trois scénarios: la présence totale si la pandémie est plus ou moins maîtrisée; le mixte, combinant le face à face avec des groupes de coexistence d’une vingtaine d’étudiants et l’enseignement en ligne, et le totalement télématique, si l’intégration dans la classe est impossible.

«Aucun des trois scénarios n’est défini, ils ont donné à chaque centre la responsabilité de s’organiser au mieux et les écoles ne sont pas préparées car il n’y a pas eu le temps», explique le représentant des parents des concertés, qui le regrette. ils se frappent à l’aveugle, sans savoir comment on a commencé ».

Pour le CEAPA et l’ANPE, plus besoin d’attendre pour voir quel scénario s’applique, il faut déjà légiférer pour que l’enseignement en ligne se développe dans les centres éducatifs et que les erreurs du dernier trimestre ne se répètent pas.

«Des limites minimales doivent être tracées pour travailler et légiférer sur l’enseignement ‘en ligne’; nous avons vu à quel point l’éducation des familles a rechuté pendant le covid, nous avons dû enseigner et faire progresser le sujet et nous avons été débordés», soulignent-ils parents.

Sonia García de l’ANPE explique que de nombreuses communautés ont des plans de numérisation, « mais elles ne se sont pas mises au travail ». « L’argent n’a pas été alloué, les instructions pour le début du cours sont parues fin juillet et sont très différentes les unes des autres; les gabarits ont été renforcés, du matériel comme les gels et les masques a été fourni, mais il n’y a pas de coordination. »

Par Ana Rodrigo