La décision tant attendue sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri devra attendre encore un peu: l’explosion dans le port de Beyrouth mardi dernier a contraint le Tribunal spécial pour le Liban (TEL) à reporter l’annonce du jugement au 18 août , qui affectera quatre soupçonnés d’avoir organisé sa mort, qui sont portés disparus.

Ce n’est pas la première fois que la peine est reportée, même si cette fois le tribunal la justifie par « respect pour les innombrables victimes de l’explosion dévastatrice qui a choqué Beyrouth le 4 août et pour les trois jours de deuil public » à la Le Liban, après une tragédie qui a coûté la vie à au moins 137 personnes et fait 5 000 blessés.

Six ans après le début du procès, la Cour prévoyait de faire connaître sa décision à la mi-mai, mais la pandémie l’a « contraint » à être reportée au 7 août, date désormais repoussée de dix jours supplémentaires.

Le tribunal est situé à Leidschendam, à quelques minutes de La Haye, et la première session, qui a eu lieu le 16 janvier 2014, a été un véritable jalon après près d’une décennie d’attente: Hariri et 21 autres personnes sont décédées le 14 Février 2005, lorsqu’un camion contenant au moins une tonne d’explosifs a explosé dans le centre-ville de Beyrouth.

Les quatre suspects sont Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan Sabra, tous des auteurs >, accusés de > et d’avoir aidé à organiser et à préparer les attaques, mais aucun n’était la chaîne de commandement, et personne n’est accusé d’être le cerveau.

Le procureur en chef, Norman Farrell, fait valoir que les quatre suspects, qui sont jugés par contumace car ils n’ont jamais comparu devant le tribunal ou les avocats qui les représentent d’office, sont liés au groupe islamiste chiite libanais Hezbollah et estime que leur culpabilité Cela ressort clairement des enregistrements téléphoniques en possession du juge.

LES ENQUÊTES

En mai 2007, le Conseil de sécurité de l’ONU a créé le TEL, promettant de prendre en charge près de la moitié des dépenses, tandis que le reste du budget sera une contribution de différents pays, dont ceux de l’Union européenne. Il n’a commencé à fonctionner qu’en 2009 et ce n’est qu’en 2014 que le procès a officiellement commencé.

Selon les experts, il a coûté environ 1 milliard de dollars jusqu’à présent, bien qu’il n’ait aucun des suspects derrière les barreaux ou même réussi à faire reconnaître sa compétence au Hezbollah.

Selon la reconstruction de TEL, le jour de son assassinat, Hariri a assisté à une réunion au Parlement libanais à 11 heures du matin, une heure plus tard, il s’est rendu dans un café de la région et à 12 h 49 il est monté dans l’une des voitures libanaises. convoi dans lequel il a toujours voyagé pour entreprendre son voyage le long de la côte de Beyrouth vers sa résidence officielle.

Trois minutes plus tard, un camion se dirige lentement vers l’hôtel Saint Georges, tandis que le convoi dans lequel Hariri circule arrive et ralentit. À ce moment-là, le chauffeur du camion s’est fait exploser, déclenchant des explosifs dans le véhicule. L’explosion a produit un cratère profond dans la surface de la route, faisant 22 morts et 231 blessés.

Peu de temps après l’explosion, Oneissi et Sabra ont appelé les bureaux de deux médias internationaux à Beyrouth pour leur proposer une vidéo qui, selon eux, était cachée dans un arbre sur une place de la capitale libanaise.

La bande contenait un message vidéo, diffusé plus tard sur toutes les télévisions, dans lequel un Palestinien de 22 ans, qui se présentait sous le nom d’Ahmad Abu Adass, expliquait qu’il mènerait l’attentat suicide au nom d’une organisation fondamentaliste appelée « Victoria et le Jihad dans la Grande Syrie « , totalement inconnu.

Après des années d’enquêtes techniques, de déclarations de témoins et de preuves dans des documents écrits, les procureurs de l’affaire ont conclu que Mustafa Badredine (décédé en 2016), un haut responsable du Hezbollah, était celui qui avait effectivement préparé l’attaque, tandis qu’Ayyash, le quatrième suspect, a dirigé la cellule qui a mené l’attaque.

SUNÍES ET CHIÍES CONTRE LA SYRIE

Hariri, l’un des dirigeants sunnites les plus influents du Liban, était opposé à l’influence syrienne dans le pays, de sorte que son assassinat a conduit à des manifestations massives dans les rues libanaises et à une forte pression internationale qui a conduit au retrait des troupes de Damas par la suite. trois décennies de présence militaire.

Le Hezbollah n’a jamais partagé cette vision contraire à Damas, qui a fini par créer un scénario de factions pro-syriennes et anti-syriennes qui ont déterminé la politique libanaise pendant des décennies: le meurtre de Hariri a été rejoint par celui de l’ancien ministre des Finances, le sunnite Mohamed Chatah, en décembre 2013.

Les tensions se sont intensifiées après le soulèvement contre le dictateur Bachar al Assad en Syrie. Alors que de nombreux sunnites ont pris parti pour les rebelles, le Hezbollah – considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis, alors que l’UE ne décrit que la branche militaire du parti comme un terroriste – a envoyé ses combattants soutenir Al Assad depuis le début du conflit. en 2011.

La longue histoire des attaques au Liban a également encouragé les rumeurs sur l’explosion du port mardi dernier, même si elles semblent être écartées pour l’instant.

« Oui, l’histoire du nitrate d’ammonium a du sens: la quantité semble correspondre à la taille estimée de l’explosion. De toute évidence, il faudrait une enquête pour être sûr, mais il ne semble pas y avoir quoi que ce soit d’incohérent dans cette théorie, d’après ce que nous avons vu », a-t-il déclaré. à Efe Nick Waters, enquêteur de Bellingcat.

Les Libanais connaîtront la sentence, en principe, le 18, et ils le feront quelques jours après la nouvelle tragédie qui a dévasté la capitale, qui s’ajoute à un 2020 déjà compliqué pour le pays arabe, protagoniste d’un soulèvement social et politique depuis l’année dernière, l’effondrement de la monnaie locale dû à l’hyperinflation, et la pandémie de coronavirus.

Imane Rachidi