Les chroniques de ces derniers jours ont rapporté la mort d’un autre être humain sur le territoire grec dans le camp de Moria. Cette fois, c’est un Afghan de 21 ans. Selon les articles de la presse locale, le jeune homme avait des blessures au couteau sur le corps, tandis que les auteurs du crime semblent être trois de ses compatriotes. Le journal «Efimerida ton Sintakton» rapporte que les autorités ont arrêté un homme de 19 ans. -old, tandis qu’un autre des auteurs a été identifié. Plus de cinq personnes ont perdu la vie dans ce camp de réfugiés en raison d’attaques similaires en 2020.

Il est difficile de décrire la situation dans la Moria à quiconque n’y est pas allé. Les organisations traitant des questions «accueil» protestent de temps en temps contre les conditions inhumaines, le manque d’hygiène, la foule, les files d’attente pour manger trois fois par jour, les querelles inévitablement provoquées par les conditions de vie. Le 3 août, l’organisme de santé publique lui-même a décidé de procéder à des vaccinations et la foule et la tension ont atteint leur plus haut niveau.

Des gens font la queue pour la campagne de vaccination EODY (Hellenic National Public Health Organization) aujourd’hui de 3000 enfants à #Moria. Filmé par #refugeesgr vivant dans un camp. Actuellement, 14 162 femmes, hommes et enfants vivent dans et autour du camping. pic.twitter.com/1ErtBXyII8 – Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) 23 juillet 2020

En plus de cette situation vécue par les personnes venues demander une protection internationale dans notre pays, il y a la décision du gouvernement grec de prolonger pour la troisième fois consécutive (jusqu’au 2 août) le confinement des personnes vivant dans des centres d’accueil. Sans raison importante, uniquement à titre préventif, qui ne s’applique cependant pas à l’ensemble de la population, étant donné que nous tous qui vivons en Grèce n’avons pas à subir de telles mesures, alors que les touristes sont chaleureusement invités à profiter de l’hospitalité de notre pays .

Le Haut Commissaire et de nombreuses organisations grecques ont publié leur opinion dissidente. Les informations disponibles à notre rédaction indiquent que le rapport des membres de la commission scientifique créée par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus est également dissident, s’alignant sur les instructions publiées il y a quelques semaines par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC). Malgré cela, il semble que ce soit la seule mesure qui reste au gouvernement pour apaiser les protestations des habitants des îles, qui sont en partie dues à la fatigue mais qui, surtout, sont fomentées par des voix locales d’extrême droite. De plus, le maire de l’ouest de Lesbos, Taxiarchis Verros, a «menacé» le propriétaire d’un hôtel de Lesbos de procéder à des contrôles stricts s’il acceptait de louer son hôtel à des demandeurs d’asile.

Si nous cherchons des solutions, nous pouvons penser à la fermeture de ces lieux – qui représentent le contraire de l’accueil – et au transfert des demandeurs d’asile vers un hébergement sûr, alors qu’entre-temps leur demande de protection internationale présentée sur le territoire européen est examinée. .

Traduit de l’italien par Ilaria Cuppone