Des couteaux trouvés dans la grotte de Nahal Hemar (Israël) ont été utilisés pour disséquer des corps humains lors de rituels funéraires au Néolithique, il y a environ 10 000 ans, selon une étude publiée dans la revue Quarternary International.

Dirigée par le Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), l’étude, qui a analysé divers couteaux et autres outils de Nahal Hemar, offre de nouveaux indices archéologiques sur leur utilisation dans les rituels funéraires qui ont été effectués dans la grotte, fouillée en 1983 et à l’intérieur de laquelle ont été trouvés les restes crâniens de 23 individus, masques, colliers, figurines humaines et sculptures.

Grâce à l’extrême aridité de l’environnement, des restes de tissus et d’objets en bois bien conservés y ont également été trouvés.

De même, plus de 600 outils lithiques ont été récupérés, dont la plus forte concentration de Couteaux Nahal Hemar (caractérisé par avoir deux encoches à la base) du Moyen-Orient.

Même alors, la présence de ces pièces a conduit les scientifiques à penser à une utilisation rituelle de la grotte, même si à l’époque il n’était pas possible de déterminer sa fonction. Maintenant, une équipe de la SCCI a participé à une nouvelle analyse de la collection.

«Nous avons entrepris une étude actualisée des outils en pierre trouvés dans la grotte, combinant une approche techno-typologique avec les techniques les plus avancées pour l’étude des traces d’utilisation, ce qui nous permettrait de découvrir comment elles étaient produites et quelle fonction elles avaient. ces outils », explique Ferran Borrell, de l’Institut de recherche en sciences humaines Milá y Fontanals (FMI-CSIC).

Activités de carnage et démembrement des cadavres

Parmi les plus de 600 outils en pierre récupérés à Nahal Hemar, il y a plus de 200 lames de silex entières, dont près de la moitié sont transformées en couteaux de type Nahal Hemar.

L’analyse microscopique des bords de ces lames et couteaux a permis de déterminer qu’une bonne partie était utilisée pour l’abattage et le démembrement des cadavres, pratique courante au Proche-Orient, au Néolithique précéramique B (Néolithique moyen et récent).

Dans certaines zones et certains sites, il était courant d’enterrer les défunts à l’intérieur des maisons, tandis que dans d’autres régions, les restes squelettiques étaient manipulés et déplacés.

Par exemple, la pratique de enlever le crâne pour le recouvrir plus tard de mortier de chaux reproduisant les traits humains (nez, oreilles, yeux et bouche), pratiques qui ont souvent laissé des marques de coupure sur les os eux-mêmes qui facilitent leur identification dans les études anthropologiques.

En quoi consistaient ces rituels, qui y ont participé et ce qu’ils signifiaient sont des questions qui, cependant, resteront sans réponse jusqu’à ce que tous les objets récupérés lors des fouilles soient à nouveau étudiés, prévient l’archéologue Juan José Ibáñez, du FMI-CSIC et co-auteur de l’étude.

L’étude de la SCCI a également déterminé que l’outillage lithique était fabriqué par les communautés agricoles qui vivait au nord qui utilisait la grotte. .