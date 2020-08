COVID a de nouveau frappé des foyers pour personnes âgées et des centres pour personnes handicapées, en particulier à Burbáguena (Teruel) – avec 80 positifs et six décès – et dans deux centres de Madrid situés à San Martín de la Vega (47 infections) et à Pozuelo (9).

Certaines communautés, comme l’Andalousie et l’Estrémadure, ou certaines régions, y compris la capitale Soria, ont des sorties et des visites limitées dans les centres afin de protéger les résidents.

La situation la plus préoccupante est enregistrée dans l’établissement des Frères de la Croix Blanche de Burbáguena (Teruel), où six résidents sont décédés et il y a déjà 80 positifs, depuis qu’une épidémie de covid-19 a été détectée dans le centre, qui pour le moment affecte 63 des 94 utilisateurs et 17 travailleurs.

Dans le centre, 47 résidents restent (40 positifs, 5 négatifs et 2 en attente de résultats) et 19 points covid plus anciens ont été transférés vers d’autres points n’ayant pas contracté la maladie et un positif.

Ces dernières heures, une grave épidémie a été connue dans la résidence San Marcos à San Martín de la Vega (Madrid), qui touche déjà 47 personnes, dont une décédée, et elles ont commencé à évacuer vers d’autres centres. 25 utilisateurs qui ont été testés négatifs dans les tests PCR.

Le directeur du centre, Jonas del Saz, qui a assuré à Efe qu ‘«ils ont tout bien contrôlé» et «fonctionnent bien», a expliqué qu’ils renvoyaient les négatifs à d’autres centres et laissaient les positifs dans les siens.

Del Saz a souligné que tous les utilisateurs qui présentent des symptômes, aussi légers soient-ils, sont transférés à l’hôpital et a regretté la situation créée dans le centre qui a réussi à « perdurer sans aucun cas pendant les cinq mois de la pandémie », après avoir abordé la question « armure très sévère » grâce à « un travail très dur ».

Une deuxième épidémie dans la communauté de Madrid affecte Hogar Don Orione, une institution sociale et sanitaire de Pozuelo de Alarcón, avec neuf cas positifs et neuf autres personnes suivies.

Pour cette raison, cet établissement a renforcé les mesures de sécurité, avec l’isolement de l’aile affectée, des chambres séparées et fermées et la limitation des visites familiales.

C’est le centre résidentiel pour adultes ayant une déficience intellectuelle et un niveau élevé de dépendance, où Iñaki Urdangarin va faire du bénévolat.

En Estrémadure, deux centres pour personnes âgées de la région ont été fermés après la détection de cas de détenus: la résidence Torre de Santa María (Cáceres) et la résidence La Serena de Castuera (Badajoz).

Le Conseil d’Estrémadure a autorisé la visite des proches et les départs contrôlés dans les résidences qui accueillent des personnes gravement handicapées (autisme, paralysie cérébrale ou troubles mentaux graves) car thérapeutiquement il est conseillé après l’isolement forcé, bien que, pour le moment , cette mesure ne s’appliquera pas aux maisons de retraite.

Dans la capitale de Soria, les visites familiales aux utilisateurs des centres pour personnes âgées ont également été suspendues par mesure de précaution contre l’évolution du covid-19.

Selon les autorités cantabriques, l’épidémie qui a émergé dans la résidence pour personnes âgées de Liencres reste «stable» et après le balayage des résidents et des professionnels, elle a détecté 5 positifs.

Aux Baléares, l’une des nouvelles foyers détectés se trouve dans la résidence La Bonanova à Palma, avec 550 places, et la personne infectée a été transférée à l’hôpital de Sant Joan de Déu et maintenant tous les résidents et travailleurs du centre sont testés. .

Avec ce résident, il y a deux points positifs dans les centres seniors des îles Baléares, puisqu’il s’ajoute un précédent de la résidence Palma de Seniors Inca qui a également été transféré dans un hôpital et tous ses contacts suivis.