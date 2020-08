L’application, en cours de développement par Mac & Go, aidera les utilisateurs à détecter s’ils ont déjà été exposés au virus et si une zone spécifique est susceptible de contagion.

Mac & Go, S.L. Il développe une application visant à suivre la chaîne d’infection COVID-19. Une application qui aidera ses utilisateurs à détecter s’ils ont déjà été exposés au virus et si une zone spécifique est susceptible de contagion. Tout cela combinant sa technologie sophistiquée, développée depuis 2011, avec l’API d’Apple et de Google.

Il s’agit d’une application appelée + CovidAPP qui agit comme un outil pour suivre d’éventuelles infections et permet également à l’utilisateur de connaître son diagnostic quotidien grâce à des questionnaires trouvés dans l’application.

Comment fonctionne l’APP?

L’application dispose de deux types de questionnaires. Un qui ne devrait répondre que lors du premier téléchargement de l’application, et un autre au quotidien, toujours dans le respect de la vie privée des utilisateurs. À partir des réponses, différents types d’indicateurs seront présentés qui recommanderont à l’utilisateur de se rendre dans un centre de santé. Selon le type de contact qu’un éventuel infecté par COVID-19 a eu et ses symptômes, les utilisateurs sont classés par différentes couleurs (rouge, orange, jaune ou vert). De cette manière, l’objectif est de détecter d’éventuelles infections au COVID-19.

De plus, + CovidAPP propose deux modes d’action basés sur la détection d’éventuels croisements entre une ou plusieurs personnes en bonne santé avec un COVID-19 positif et aussi sur l’observation des zones considérées à risque en fonction du nombre de personnes qui se trouvent dans une zone avec symptômes correspondant au virus. Avec ces deux mesures, les créateurs de l’application cherchent à détecter et stopper la propagation du virus au plus vite.

Lorenzo Ballanti, PDG de la société déclare: «+ CovidAPP est un projet né de l’algorithme Wayo GPS et fusionnant avec l’API Apple et Google. C’est l’application qui aidera à combattre la pandémie COVID-19 en complétant le travail des trackers. Toute notre équipe est opérationnelle, avec de grands professionnels du secteur, et on estime que l’application sera disponible pour des tests début septembre de cette année. «

Plus d’informations sur www.covidapp.cat

