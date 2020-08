Le cycliste italien Damiano Caruso, Appartenant à l’équipe de Bahreïn, il a été le vainqueur du Getxo Circuit, une course qui a été marquée par la météo basque classique, ainsi que par la présence d’un grand nombre de coureurs qui ont concouru ces jours-ci dans le Retour à Burgos, rendez-vous avec lequel le cyclisme a repris après les mois de pause.

Le cycliste transalpin a atteint seul la ligne d’arrivée, démontrant le bon moment de forme de son équipe, qui avec Mikel Landa à la tête a concouru à un niveau élevé dans le tour de Burgos susmentionné.

Edu Prades, troisième

Caruso, habitué dans les grands tours, a terminé devant son compatriote Giacomo Nizzolo, l’un des grands sprinteurs du peloton et le jeune homme Eduard Prades. Cependant, eux et le reste des rivaux ont dû voir comment la bonne stratégie de l’équipe de Bahreïn, qui a habilement déplacé ses pièces, a porté ses fruits.

Et est-ce en plus de Caruso, a déclaré l’équipe avait Mikel Landa dans la course, très gardé à cause de cette fin qui démangeait et de son bon moment de manière exposée, surtout ce samedi avec la fin dans les lacs de Neila.

La course était vraiment excitante et amusante, avec de grands coups préférés de loin. Terminer 30 kilomètres Les dirigeants des équipes ont commencé à se montrer, indiquant clairement que tous, comme les fans eux-mêmes, avaient déjà hâte de profiter à nouveau de ce grand sport.

Un groupe formé par le vainqueur Caruso, son coéquipier Pello Bilbao et le Portugais Nelson Oliveira Ils ont ouvert suffisamment d’espace pour que l’un d’eux aille jusqu’à la victoire, dans ce cas, c’était l’Italien, avant que les sprinteurs du groupe principal ne partent par derrière sans atteindre le sommet de la course.

Et s’il y a un endroit au monde où le cyclisme compte un grand nombre d’adeptes, c’est bien dans le Pays Basque, qui cette année n’a pas pu profiter de sa traditionnelle Itzulia, suspendue définitivement jusqu’en 2021.

Practicodeporte@efe.com