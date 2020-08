Delta Airlines a déclaré que les passagers qui portent des masques avec une soupape d’échappement ne pourront pas embarquer sur les vols.

Il a été démontré que les masques avec valves fournissent peu ou pas de protection aux autres contre les gouttelettes potentiellement dangereuses dans l’air.

Comme la plupart des compagnies aériennes à travers le monde, Delta Airlines pendant la pandémie de coronavirus a mis en œuvre une règle exigeant que les passagers portent des masques pendant les vols. Delta, cependant, est allé plus loin et a également mis en œuvre une règle exigeant que les voyageurs portent un masque facial lors de l’enregistrement et sur les ponts à réaction. Les masques sont également obligatoires pour toute personne se trouvant dans la zone d’embarquement et pour ceux qui ont accès aux Delta Sky Clubs.

Cependant, tous les revêtements faciaux ne sont pas créés égaux, et Delta a récemment clarifié son protocole de port de masque pour exclure les masques avec une soupape d’échappement. De plus, Delta note que les voyageurs peuvent porter un écran facial en plus d’un masque facial, mais pas en remplacement. Ce n’est pas une surprise, le CDC a averti le mois dernier que les écrans faciaux ne sont pas aussi efficaces que les masques faciaux lorsqu’il s’agit d’empêcher le coronavirus de se propager rapidement.

La décision de Delta d’interdire expressément aux passagers de porter des masques avec des soupapes d’échappement, ou des soupapes unidirectionnelles comme on les appelle aussi, ne devrait pas être aussi surprenant. Bien que les masques soient légèrement plus confortables que les masques chirurgicaux standard, il a été démontré qu’ils font un travail horrible pour empêcher les gouttelettes de voyager dans l’air d’une personne à l’autre. En bref, ils aident à filtrer l’air entrant mais pas l’air sortant. Et bien que les masques ou revêtements faciaux ordinaires ne soient pas efficaces à 100%, ils sont toujours beaucoup plus efficaces que les masques avec une valve unidirectionnelle.

Plus précisément, le port d’un masque muni d’une valve peut vous aider à vous protéger des gouttelettes dans l’air, mais ne fera rien pour protéger les personnes autour de vous. Et comme des études l’ont montré, le meilleur moyen d’empêcher efficacement la propagation du coronavirus est de faire porter un masque au plus grand nombre.

À ce stade, un article publié par l’Université de Californie à San Francisco note:

Une expérience utilisant la vidéo à haute vitesse a révélé que des centaines de gouttelettes allant de 20 à 500 micromètres étaient générées en prononçant une phrase simple, mais que presque toutes ces gouttelettes étaient bloquées lorsque la bouche était recouverte d’un gant de toilette humide. Une autre étude menée auprès de personnes atteintes de grippe ou de rhume a révélé que le port d’un masque chirurgical réduisait considérablement la quantité de ces virus respiratoires émis dans les gouttelettes et les aérosols.

En termes simples, décider de porter un masque est un pas dans la bonne direction, mais il est tout aussi important de choisir un masque efficace. Ceci est particulièrement important à garder à l’esprit si vous voyagez car vous ne pourrez peut-être pas embarquer sur votre vol avec le mauvais type de masque.

Cela mis à part, il est quelque peu étrange que le port d’un masque facial en public – au milieu d’une pandémie mondiale, rien de moins – soit en quelque sorte devenu une question politique qui divise. La position du CDC sur la question étant claire, il est étrange que nous voyions encore beaucoup de répression contre le port de masques en public. La bonne nouvelle est que de nombreuses chaînes de vente au détail populaires ont commencé à exiger que les clients portent des masques avant d’être autorisés à entrer.

Tout compte fait, les masques resteront probablement une recommandation du CDC jusqu’à ce que nous puissions fermement mettre le coronavirus derrière nous. Malheureusement, cela ne se produira pas tant qu’un vaccin efficace n’aura pas été mis au point. Même dans un scénario optimiste, un vaccin contre le coronavirus ne sera probablement pas disponible et largement diffusé au public avant le début de la mi-2021.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.