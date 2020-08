Il EDP ​​Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon & 1/2 et le Marathon de Zurich Barcelone, déjà reportés du printemps à l’automne, ont finalement été annulés. Ce sont les premiers grands marathons espagnols qui sont définitivement annulés en Espagne après avoir été reportés, bien que dix résistent encore.

Les nouvelles dates des marathons de Madrid et de Barcelone, en outre, ne seront plus au printemps, comme il est de coutume chaque année, les organisateurs les ont fixées respectivement au 26 septembre et au 7 novembre, dans l’espoir que la crise sanitaire résultant du COVID-19 est terminée.

En ce moment, pour le dernier trimestre de l’année, les marathons de Ibiza (3 octobre), Logroño (4 octobre), Palma de Majorque et Burgos (11 octobre), le Vie nocturne de Bilbao (24 octobre), Santa Cruz de Tenerife (15 novembre), Saint Sébastien (29 novembre), Valence (6 décembre) et Lanzarote et Malaga (13 décembre).

La célébration de tous, à ce jour, est inconnue, car l’augmentation des repousses, la difficulté de pouvoir effectuer des mesures de sécurité lors de tests avec des milliers de coureurs et la viabilité économique dans cette situation rendent la tâche très difficile. Son organisation.

Outre Madrid et Barcelone, d’autres marathons importants tels que le Badajoz, Ciudad Real, Saragosse, Vitoria, Gran Canaria, La Corogne ou Alcalá de Henares ils ont définitivement annulé leurs éditions cette année.

Alors organisez deux des demi-marathons les plus importants et massifs tels que Madrid et Valence, tous deux prévus pour octobre, ainsi que le Semi-marathon féminin qui était déjà établie comme une date incontournable du calendrier sportif de la capitale.

Annulations internationales

Sur le plan international, le calendrier des marathons souffre également. Parmi les six « majors », le nom qui englobe les six marathons les plus importants du monde, seul celui de Tokyo, qui a eu lieu le 1er mars, bien que dans un format réduit avec seulement des coureurs d’élite.

Le marathon New York, qui allait se tenir le 1er novembre, déjà annoncé il y a plusieurs semaines que cela n’aurait pas lieu, tout comme Berlin le 27 septembre et Boston, qui du 20 avril a été reporté au 14 septembre et a ensuite été définitivement annulé.

Le dernier à tomber a été le marathon de Chicago, qui était prévu le dimanche 11 octobre et est également suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

De cette manière, le seul « majeur » qui résiste, et sous conditions, est Londres, qui a été reporté du 26 avril au 4 octobre et cette année se déroulera uniquement avec des coureurs d’élite.

D’autres marathons importants comme Rotterdam (Hollande), Paris et Hambourg (Allemagne) ne se tiendra pas non plus cette année.

