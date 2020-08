« 88 leaders pour la transformation numérique au Mexique: réactivation économique et numérisation inclusive », organisé par Alibaba Business School

Atomic 88, accélérateur d’activité du groupe Alibaba, permettra le développement d’une technologie numérique inclusive

Ce jeudi 13 août, les voix les plus importantes de la transformation numérique au Mexique se sont réunies à distance lors de l’événement intitulé «88 leaders pour la transformation numérique au Mexique: réactivation économique et digitalisation inclusive». Avec lequel, Alibaba Business School a inauguré son accélérateur d’entreprise intelligent: Atomic 88, qui permettra le développement d’une technologie numérique inclusive. Andrés Díaz Bedolla, partenaire stratégique pour le commerce électronique mondial du Grupo Alibaba au Mexique, a présenté l’objectif de cet accélérateur, et le thème « Villages numériques », partageant les mécanismes et les bonnes pratiques que Grupo Alibaba a conduit dans l’utilisation des plateformes numériques et Des technologies exponentielles en voie de réactivation économique, avec lesquelles, sans aucun doute, se consolideront les liens commerciaux entre le Mexique et la Chine qui ouvriront une fracture numérique importante.

La réunion a été suivie par l’honorable ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard Casaubón en tant qu’hôte de l’événement, qui a prononcé les mots de bienvenue pour l’inauguration, ainsi que des orateurs tels que Zhang Yu, vice-président du Grupo Alibaba, qui a présenté le thème « Transformation numérique pour la réactivation économique » ; M. Zhou Yong, secrétaire général de l’Alibaba Business School, a dirigé la présentation intitulée «Transformation numérique inclusive».

Dans le cadre de l’initiative privée au Mexique, l’un des 88 leaders de la transformation numérique, qui s’est distingué par sa présence et sa participation importante à ce projet, était le Dr Raúl Beyruti Sánchez, président et fondateur de GINgroup, une entreprise dédiée à l’administration intégrale du talent humain, qui était attaché à l’objectif de la rencontre, puisqu’il considère que la transformation numérique au Mexique est l’une des plus avancées, cependant, il reste encore beaucoup à faire. «La transformation numérique est un défi et une responsabilité des entreprises, et le Mexique représente une opportunité de faire des affaires, car dans les années à venir, celui qui ne numérise pas perdra une partie du marché local, régional et mondial», a-t-il commenté.

Il a également assuré que chez GINgroup, la transformation numérique a été promue dans tous ses processus, l’une de ses réussites étant le programme GINclúyete; plate-forme numérique de services professionnels pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. «Chez GINgroup, nous avons mis en place des initiatives en faveur de la transformation numérique, soutenues par nos filiales telles que GINnovation, les chaînes de télévision et les médias, où nous avons généré près de 500 formations ces 5 derniers mois, avec un accès gratuit pour s’informer sur les concepts de santé, sports, gastronomie, divertissement, théâtre, cinéma, et d’intérêt différent, à travers notre GINgroup Digital Academy, en soutien aux Mexicains isolés. Nous avons créé des systèmes de santé grâce à la télémédecine et la possibilité d’un accès numérique afin que nos collaborateurs aient immédiatement accès aux consultations médicales en temps réel et sans frais. Nous sommes toujours fidèles à nos collaborateurs et clients. «

C’est une entreprise mexicaine spécialisée dans la gestion intégrale des talents humains, avec plus de 39 ans d’expérience dans la création de solutions qui rendent la gestion du personnel d’une entreprise plus efficace, offrant à ses collaborateurs des valeurs ajoutées uniques sur le marché et contribuant à accroître leur qualité de vie, ainsi que productivité et réussite commerciale. Son équipe multidisciplinaire de spécialistes sert tous ses clients en République mexicaine. GINgroup contribue à la création d’emplois au niveau national, à travers le personnel qu’il gère ses clients. Outre le Mexique, il opère en République dominicaine, au Honduras, au Panama, en Colombie, à Miami, à Los Angeles, à New York et à Houston, au Texas, aux États-Unis, en Espagne, au Canada et évalue la présence au Pérou, au Chili et dans d’autres pays d’Amérique latine.