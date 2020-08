CDMX 13 août 2020.-La pandémie a fait qu’environ 70% des entreprises et entreprises au Mexique ont été contraintes de fermer leurs installations, ce qui les a amenées à acquérir des systèmes de sécurité et même une protection électrique, a averti Horacio Aguirre.

Le directeur de la firme mexicaine Complet, a souligné qu’il existe une demande inhabituelle allant de 30 à 40% de croissance dans l’acquisition d’équipements de protection électrique tels que UPS, No Brakes et suppresseurs de surtension, craignant que le les installations sans personnel peuvent enregistrer des chocs électriques qui provoquent même un incendie.

La maintenance de tous les types d’entreprises est minime au moment où elles ont cessé de fonctionner et cela représente des risques, car beaucoup d’entre elles ont des serveurs connectés et divers appareils électriques en veille.

Il existe également des secteurs qui protègent leurs installations pour assurer la continuité de leurs services.

C’est le cas de la banque commerciale, qui dispose de 55 000 guichets automatiques répartis dans tout le pays, dont environ 30 000 sont situés en dehors des agences bancaires et même dans des zones reculées.

Il a dit qu’ils ont été appelés par l’intermédiaire de distributeurs pour placer UPS dans les petites villes et qu’il est nécessaire de couvrir cette demande au profit des résidents qui ont besoin de services financiers et en raison de l’immobilité, ils ne peuvent pas parcourir de longues distances.

En général, l’industrie, les entreprises et les entreprises de toutes les branches, ont exigé des équipements de sécurité et une protection électrique tant qu’ils ne peuvent pas avoir de personnel à l’intérieur des installations et qu’ils retournent aux opérations normales, a déclaré Aguirre.

United Technologies S.A. de C.V. est une société 100% mexicaine créée en 1983, dédiée au développement d’équipements de sauvegarde d’énergie, étant une entreprise innovante qui se distingue par sa haute qualité à la fois dans ses produits et ses services, elle offre à son tour des solutions intégrales à ses clients qui leur permettent d’être plus productifs.

En 1984, l’aventure commence à fabriquer le premier équipement de sauvegarde 100% mexicain et trois ans plus tard, la marque COMPLET est lancée sur le marché, se consolidant comme la première option de protection et de support au Mexique.

En 1990, le premier équipement basé sur des microcontrôleurs a été lancé et en 1995 le premier équipement interactif a été conçu. Un an plus tard, Tecnología Unidas S.A. de C.V. Elle étend ses activités en exportant No Breaks au Guatemala, au Costa Rica, au Salvador et au Nicaragua. En 1996, la philosophie «d’innovation, de qualité et de service» est mise en œuvre dans notre entreprise, apportant de multiples avantages aux clients. En 2004, le régulateur de livres a été lancé sur le marché, un succès complet.