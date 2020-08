Quelque 200 travailleurs temporaires qui ont été confinés pendant deux semaines à l’Institution de la foire d’Albacete (IFAB), après qu’une épidémie de coronavirus a été détectée, ont commencé un nouveau confinement de 10 jours, ce qui pour beaucoup est un revers car ils s’attendaient à avoir pu partent ce mercredi, au terme des 15 jours de restriction de mobilité, et ils ne comprennent pas qu’ils ne peuvent pas encore se rendre au travail.

Cela a été lié à Efe Cheikhou Cissé, porte-parole du Collectif de soutien aux immigrants (Acaim), qui collabore régulièrement avec ces travailleurs, et qui souligne que les travailleurs saisonniers «tout ce qu’ils veulent, c’est travailler parce qu’ils travaillent ou qu’ils ne peuvent pas commander. de l’argent à leurs familles », puisque la plupart sont des Africains, du Sénégal et du Mali surtout, mais aussi d’autres pays comme le Maroc.

Les incidents se produisent depuis qu’une épidémie de coronavirus a été détectée à la mi-juillet dans la colonie illégale de l’autoroute Las Peñas, dans l’ancien entrepôt de Cereales Saltó, où il était habituel qu’il y ait jusqu’à cent personnes, mais en les périodes de plus grande activité dans les campagnes agricoles – entre les deux entrepôts adjacents – pouvaient être d’environ 500 travailleurs temporaires qui y résidaient et où même le conseil municipal avait installé un point d’accès à l’eau.

Lorsque, avec l’épidémie de COVID, des restrictions à la mobilité ont été établies pour tenter de l’arrêter, une centaine d’immigrants ont contourné l’enfermement le dimanche 19 juillet et ont organisé des altercations dans le Paseo de Circunvalación, quelques faits devant lesquels le maire de Albacete, Vicente Casañ, a annoncé la fermeture de la colonie et le transfert des travailleurs, quelque 230, vers un autre endroit, l’IFAB.

Ce mercredi, des altercations ont été à nouveau enregistrées lorsque certains des travailleurs saisonniers ont fui après avoir été à mobilité réduite pendant deux semaines, incapables de se rendre au travail, certains incidents qui étaient contrôlés par la police et où, en plus du maire, le sous-délégué du gouvernement a déménagé. , Miguel Juan Espinosa, et le délégué du Conseil d’Administration d’Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos.

Enfin, les administrations ont accepté de relocaliser les travailleurs aujourd’hui dans différents pavillons, par groupes d’environ 20 ou 25 personnes, pour commencer un nouveau confinement de 10 jours.

Dans l’attente de leur transfert à l’IFAB, et après une émeute de plus de cinq heures mercredi au cours de laquelle un groupe est descendu dans la rue pour exiger qu’ils soient autorisés à aller travailler, ce jeudi les esprits sont « calmes », a déclaré Cheikhou Cissé. , qui a rappelé qu’il y avait des travailleurs saisonniers dans la région depuis plus d’une décennie.