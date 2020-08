La phase finale du premier Olympiade d’échecs en ligne commence ce vendredi et Espagne C’est l’une des 40 équipes qualifiées pour la division maximale.

Ces équipes sont les plus fortes du total 163 nations participer à l’événement, pour la première fois en ligne et avec la Russie, la Chine et les États-Unis comme principaux favoris.

Sur ces 40 équipes, réparties en 4 groupes, les 8 meilleures passeront en quarts de finale, rapporte la Fédération internationale (FIDE).

L’Ukraine et l’Azerbaïdjan, favoris du groupe B

Espagne Elle est cinquième de son groupe, théoriquement assez éloignée des favoris: Ukraine et Azerbaïdjan. Mais les Ukrainiens présentent une équipe avec des absences importantes, et l’autorité avec laquelle l’Espagne s’est classée première du groupe lors de la phase précédente invite à l’optimisme, poursuit la note.

Le groupe B est l’un des plus homogènes, car outre les favoris mentionnés ci-dessus, le Kazakhstan, les Pays-Bas, l’Espagne et la Hongrie ont également une équipe très compétitive. La Norvège n’aura pas sa star principale, le champion du monde Magnus Carlsen, qui a remporté jeudi le circuit qui porte son nom dans un résultat passionnant contre l’Américain Hikaru nakamura, et la France s’est enrôlée avec une équipe de circonstances, sans aucun de ses joueurs vedettes, donc les deux semblent hors de question.

Ne pas.GROUPE BNote moyenne1Ukrania24682Azerbaïdjan24343Kazakhstan23954Pays-Bas23875Espagne23756 Hongrie23477Slovaquie22678Norvège22209France208410Afrique du Sud1978



Le grand professeur Francisco Vallejo C’est le premier conseil espagnol, qui a également David Antón, Ana Matnadze, Sabrina Vega, Alexei Shirov ou Marta García jusqu’à un total de douze joueurs

Telle est la composition de l’équipe espagnole, y compris les réserves. Dans chaque match, six joueurs sont alignés, devant inclure une femme, un jeune (moins de 20 ans) et un jeune joueur:

1GMFrancisco Vallejo Pons26562GMDavid Antón Guijarro27183IMAna Matnadze23614IMSabrina Vega Gutiérrez22435GMLance Henderson de La Fuente21776IMMarta García Pérez Martín20977GMAlexei Shirov26298GMManuel Candelarvez25079WGMMedro17IMAntonio GMMévez Ruizuda2MMizuda2101GMizónica Calzetnandez25079WGMMedro2 Antonio Calzetnandez Candelarvez25079WGMMedro2M Antonio Calzetnandez25079WGMMedro210 Antonio Calzetnández Ruiznia

Chine et Inde chef de file du groupe A, Russie et Arménie Groupe C, et États-Unis et Cuba Groupe D.

Le rythme de jeu est rapide, avec 15 minutes par joueur, ajoutant à l’horloge 5 secondes pour chaque coup effectué. Ce rythme de jeu est le plus courant dans les compétitions en ligne.

Cet événement est la réponse de la Fédération internationale des échecs (FIDE) à l’annulation de l’Olympiade d’échecs, qui aurait dû se jouer ce mois-ci en Moscou et qu’il a été reporté à 2021 en raison de la pandémie.

Sa version « en ligne » est contestée sur la plateforme Chess.com, le plus grand site Web d’échecs au monde. Au cours de cette pandémie, les échecs en ligne ont connu un boom sans précédent: la communauté des joueurs est estimée à plus de 60 millions d’utilisateurs et plus de 16 millions de parties sont jouées quotidiennement via différents serveurs.

