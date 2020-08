La pandémie de coronavirus a laissé 453 nouveaux cas de covid-19 au Pays basque au cours des dernières heures et a clôturé la troisième semaine d’août avec de nouvelles flambées liées aux « non-parties » des villes et avec un cumul de 3835 nouveaux positifs, 1578 plus que la première semaine du mois.

«Il faut mettre un terme à cette vague montante» qui se traduit par davantage d’infections, d’hospitalisations et de décès (6 ce week-end, même s’il reste à déterminer si le covid en était la cause directe), a prévenu le ministre de la Santé par intérim, Nekane Murga, après la commission de suivi du covid-19 présidée par le lehendakari, Iñigo Urkullu.

Le déclenchement de la pandémie s’accompagne d’une prolifération d’épidémies liées à de nombreuses reprises aux «non-partis» des villes du Pays basque, où la suspension des festivités locales n’a pas empêché les jeunes de participer à des célébrations principalement nocturnes.

C’est ce qui s’est passé à Gernika, où une source de transmission communautaire a été identifiée avec une cinquantaine de cas parmi des jeunes qui se trouvaient entre le 14 et le 17 août dans le quartier de la vie nocturne. Dans tous les cas, l’exécutif basque n’envisage pas de confiner la ville.

Au reste des épidémies déjà connues, s’ajoute aujourd’hui l’appel lancé par le ministère de la Santé pour effectuer des tests PCR pour les personnes qui entre le 14 et le 16 août se trouvaient à la discothèque Komplot ou à la discothèque tropicale.

« Cette deuxième vague continue d’avancer », a prévenu Murga, et a ajouté: « Il faut que dans les prochains jours on arrive à réduire le nombre d’infections et qu’ensemble on arrête la courbe ascendante », qui passe par l’utilisation d’un masque, d’hygiène des mains, de la distance interpersonnelle et «des relations sociales plus limitées et contrôlées».

Concernant les dernières données sur l’évolution de la pandémie au Pays basque, tout au long d’hier, 4711 PCR ont été réalisées et 453 étaient positives, soit 9,6%, un pourcentage supérieur à 8,9% (7408 tests et 659 positifs) enregistrés la veille.

26 nouveaux patients atteints de covid ont été admis dans les hôpitaux basques hier, portant le nombre total d’hospitalisations à 238, 15 de plus qu’hier, dont 211 en salle (9 de plus) et 27 en USI (6 de plus). La pression sanitaire s’est accrue ces dernières semaines car elle montre qu’au 1er août il y avait à peine 8 patients hospitalisés et seulement 2 d’entre eux en réanimation.

La conseillère a admis qu’elle était «préoccupée» par cette augmentation, mais a assuré qu’à ce moment Osakidetza est «en mesure de répondre» à la pandémie. Cependant, il a révélé que cette semaine, un hôtel sera autorisé à héberger des personnes infectées qui ne nécessitent pas d’hospitalisation comme cela a été fait lors de la première vague, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails.

Par territoire, la Biscaye continue d’accumuler le plus grand nombre de nouveaux positifs, avec 246 détectés hier, la majorité concentrée à Bilbao (96), bien que 20 de Getxo et Gernika, respectivement, et 13 de Barakaldo se démarquent également.

Au Gipuzkoa, 140 personnes ont été nouvellement infectées, dont 73 à Saint-Sébastien et 14 à Irun, et à Álava, 43, dont 37 à Vitoria. En outre, 24 cas positifs de personnes vivant hors du Pays basque ont été signalés.