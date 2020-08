Le Pays basque a dénombré dans les dernières heures 661 autres cas positifs de covid-19, le troisième chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie après celui enregistré jeudi dernier (724) et le 25 mars (723) au milieu de la période de confinement.

Le ministère de la Santé a mis à jour dans un communiqué de presse les données correspondantes sur l’évolution de la pandémie de coronavirus le samedi 22 août. 35 autres personnes ont été admises avec le covid-19 dans les hôpitaux basques, deux de plus que les données précédentes, et 21 patients restent dans l’ucis, 2 de moins.

Par province, la Biscaye continue d’être celle qui enregistre le plus grand nombre de cas positifs quotidiens, avec 388 dans les dernières heures, 40 de plus que la veille, tandis qu’à Álava il y en avait 129 (3 de plus) et à Gipuzkoa, 143 (30 plus). Une autre personne infectée est une personne vivant hors du Pays basque.

Depuis le début de cette semaine, l’évolution du pourcentage d’infectés par rapport aux tests PCR effectués est la suivante:

Le lundi 17, 5 636 tests ont été effectués et 5,6% des personnes infectées ont été détectées (321); mardi il y avait 7 928 PCR avec 6,4% d’infectés (510) et mercredi 7 023 avec 8,2% de positifs (576).

Jeudi a été le jour où plus de RAP ont été réalisés depuis la crise sanitaire, 9121, et le plus grand nombre de positifs dans covid-19 de toute la pandémie a été atteint, 724, ce qui représente un pourcentage de 7,9% de cas par des tests effectués.

Vendredi 6 579 tests ont été réalisés avec 9% d’infectés (593) et hier samedi 7 358, 8,9% (661).

Comme d’habitude pendant des semaines les samedis et dimanches, Salud n’offre pas d’informations sur le nombre total de personnes qui restent hospitalisées, ni sur l’indice R0 qui calcule le nombre d’individus qu’un patient peut infecter, ni sur la situation des communes, une ventilation qui Il sera publié lundi.

La santé ne fournit pas non plus les informations quotidiennes sur les personnes tuées par le coronavirus et communique l’évolution hebdomadaire de ces données le mercredi.

Demain, lundi, le lehendakari par intérim, Iñigo Urkullu, présidera la réunion de la commission de suivi du covid-19 pour analyser la situation épidémiologique à laquelle participent plusieurs conseillers, dont le chef de la Santé, Nekane Murga, qui comparaîtra plus tard lors d’une conférence de presse. pour expliquer les données les plus récentes.