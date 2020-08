Le Pays basque franchira « un pas » dans la « nouvelle normalité » ce lundi avec la déclaration de l’urgence sanitaire, qui entraînera de plus grandes restrictions de capacité, de groupes de personnes et d’heures d’accueil, ainsi que des zones de confinement si elles surviennent » situations dangereuses ».

Le but est d’éviter toute possibilité d’effondrement sanitaire et un second confinement comme celui vécu en mars et avril, comme annoncé par les ministères de la Santé et du Développement économique et des Infrastructures, Nekane Muirga et Arantxa Tapia, lors d’une apparition à Bilbao.

Tapia a souligné que cette étape est « urgente et nécessaire » et a averti que l’urgence sanitaire « n’est pas un état d’alarme » ni « qu’elle n’entraîne toutes les mesures restrictives qui ont été appliquées en mars », mais « elle permettra d’éviter les temps passés et affronter cette phase de la pandémie de la manière la plus efficace pour clôturer l’été dans les meilleures conditions possibles. »

« Nous n’envisageons pas du tout un confinement total, ni plus doux ni plus dur », a-t-il assuré.

Après la déclaration de l’urgence sanitaire, le LABI (Plan de protection civile basque) sera activé le même lundi, dont la direction et la coordination seront assumées par le lehendakari par intérim, Iñigo Urkullu, qui exercera ainsi le commandement exclusif.

Le LABI se réunira mardi 18 et ce jour-là sera celui où les mesures avancées ce samedi seront rapportées plus concrètement.

Murga a prévenu que le Pays basque est confronté à un « possible tsunami » dû à l’avancée du coronavirus et que bien que l’évolution des infections soit « plus lente » qu’en mars et avec des cas « moins graves », il faut y mettre un terme.

Au cours des trois derniers jours, le nombre de nouveaux infectés quotidiens est resté supérieur à 500, ce samedi 575 autres ont été notifiés au Pays basque, le chiffre le plus élevé depuis la levée de l’état d’alarme. Les nouveaux positifs ont été détectés dans les 8 263 tests PCR réalisés, le nombre le plus élevé ces dernières semaines.

Tapia a indiqué qu’à ce moment la possibilité d’interdire les mouvements entre les provinces ou en dehors de la communauté autonome n’est pas sur la table, mais a précisé que la situation sera évaluée « constamment » et ne signifie pas que cette mesure est envisagée pour plus avant.

« Nous allons travailler sur la combinaison de mesures plus restrictives de manière généralisée et de mesures complémentaires pour les actions chirurgicales là où le besoin est plus grand », a déclaré le conseiller Tapia, qui n’exclut pas des confinements spécifiques dans des zones ou des quartiers si la situation l’exige.

Pour cela, l’instrument d’urgence sanitaire, inclus dans la loi basque sur la gestion des urgences, offre au Lehendakari une base légale pour prendre ces mesures restrictives qui affecteront de manière particulière le secteur de l’hôtellerie, qui à Guipúzcoa et à Vizcaya peut prolonger ses heures. jusqu’à l’aube de ce week-end pour être soutenu par un arrêt vendredi de la Cour supérieure de justice du Pays basque.

Tapia a appelé à ne pas subir d’excès dans la vie nocturne le week-end car c’est le dernier dans lequel les habitants jouissent de cette prérogative, car par la suite, les heures seront limitées dans toute l’Espagne.

Le conseiller a déclaré qu’ils parleraient et collaboreraient avec les hôteliers pour faire face à la situation. « L’industrie hôtelière va être affectée, il y aura des implications et nous devons travailler pour qu’elle ne disparaisse pas de nos rues et de nos vies. Nous devrons être un peu flexibles et nous adapter à la situation », at-il ajouté.

Avec la restriction des horaires dans l’industrie hôtelière, il y aura également une adaptation des horaires des transports publics.

Il s’agit, a dit Tapia, d’essayer de rendre la vie aussi normale que possible, mais dans le but d’atteindre le mois de septembre en «préservant» le système de santé basque.