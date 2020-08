Une journée normale à Beyrouth. Je suis assis dans mon appartement à Gemmayze, dans le centre de Beyrouth, à côté de mon ami alors que je regarde à travers la fenêtre qui surplombe le port comment une petite colonne de fumée en sort. Cela ne semble rien de grave.

Soudain, j’entends un son semblable à un avion qui arrive très bas et un bang et je me souviens avoir dit à mon ami Ahmad: « Vous savez, en Syrie, nous avons toujours entendu ce son quand quelque chose a explosé. Sans finir de parler, tout explose autour de moi.

Je pleure, je ferme les yeux parce que j’étais tellement sûr que j’allais mourir que je ne voulais pas voir comment cela se passerait.

Quand je les ouvre, je me lève et je cours vers la porte. Il est bloqué par la pression, j’arrive à l’ouvrir et j’entends mon ami crier: « Ana, Ana, où es-tu? »

En me retournant, je me rends compte qu’un mur entier du salon s’est effondré.

«Je suis ici Ahmad où es-tu? j’arrive ».

Je le vois allongé sur le sol du salon. Peut marcher. Soudain, j’entends mon colocataire, qui était avec sa petite amie, crier depuis sa chambre: « Ana, Ahmad. »

Heureusement, ils quittent la pièce et peuvent marcher. Nous descendons les escaliers parce que nous pensions qu’Israël bombardait le Liban et que nous devions nous échapper.

Nous descendons 4 étages et je vois ma voisine de 65 ans saigner. Je n’ai pas pu l’aider, je suis descendu sans rien, mon colocataire avait son téléphone, nous avons essayé d’appeler la Croix-Rouge, quelqu’un qui pouvait nous aider.

Je voulais appeler ma mère en Syrie, où je suis née et d’où je suis venue au Liban en 2015, mais je savais que je ne devrais pas et je ne voulais pas, je ne voulais pas la mettre dans une situation où elle se sentait impuissante.

J’ai regardé ma poitrine et j’ai réalisé qu’elle était pleine de sang, ma tête avait un écart, mon cou avait deux grosses coupures, mon menton était ouvert et ma main droite avait tellement de sang que je ne pouvais même pas voir les blessures.

Ahmad avec un visage plein de sang m’a donné sa chemise pour arrêter le saignement.

Nous avons quitté le bâtiment, nous étions en mode survie.

Nous avons essayé de nous rendre à un poste de la Croix-Rouge derrière le bâtiment. En chemin, la main sur la tête pour couvrir la plaie, j’ai vu mes voisins, mes amis, ma communauté complètement détruite, ça ressemblait à l’apocalypse. Des gens qui courent pour sauver leur vie. Un homme a crié avec son fils dans ses bras « aidez mon fils ».

Quand nous sommes arrivés à la Croix-Rouge, elle a été fermée et le bâtiment a été touché, même s’il y avait des toilettes. J’ai demandé à l’un d’eux de refermer la plaie sur ma tête et ils l’ont fait.

La ville était bondée de véhicules, il fallait marcher jusqu’à l’hôpital. Après 15 minutes, nous sommes arrivés, mais ils ne nous ont pas laissés entrer car ils étaient déjà débordés.

Nous sommes allés dans un deuxième hôpital et ils ne nous ont pas laissé entrer non plus, le suivant était à 40 minutes à pied. Nous avons marché et marché et à notre retour, nous n’avons pas pu y accéder.

J’ai supplié un agent de sécurité de me laisser passer pour qu’ils puissent mettre des points de suture sur mon bras. Puis nous avons réalisé que la moto d’un ami était garée là-bas et nous l’avons appelé.

Notre ami aidait des voisins, il est venu me chercher et j’ai pu entrer. L’hôpital a été détruit, des personnes recevant des points de suture et des cures étaient assises par terre et même une personne subissait une intervention chirurgicale à la réception.

Je me suis assis et j’ai pleuré, non pas à cause de la douleur que je ne ressentais pas mais à cause de l’image dont j’étais témoin.

Finalement, après un certain temps, un médecin a mis des points de suture sur mon épaule sans anesthésie, avec les aiguilles et les fils qu’il pouvait trouver après les avoir nettoyés avec de l’alcool et un médicament rougeâtre. Une infirmière est venue et m’a fait une injection et une autre a nettoyé mes blessures, d’autres médecins ont continué à venir me mettre plus de points de suture.

Après plusieurs heures nous sommes partis, à la porte un homme se battait pour être autorisé à voir son fils.

Je suis rentré à la maison en moto. Je devais récupérer ma documentation et peut-être mon téléphone portable. Jusqu’à ce moment, je n’ai pas ressenti, je n’ai ressenti aucune émotion.

Le vélo a dû s’arrêter à mi-chemin car il était impossible de se déplacer entre les fenêtres. Les rues étaient déjà sombres et sentaient le sang, la respiration était difficile.

Il y avait des gens de la défense civile dans le bâtiment, j’ai demandé à être autorisé à monter à l’étage et ils l’ont fait, et j’ai pu récupérer des documents et un numéro de téléphone.

En sortant, j’ai vu ma voisine, une Ukrainienne de 80 ans assise aux chandelles dans un salon totalement détruit. Nous avons essayé de la convaincre de sortir, elle a calmement répondu par non.

Nous avons pu partir et nous rendre chez un ami dans l’autre partie de la ville. Quand j’ai ouvert la porte, je lui ai dit « n’ayez pas peur, je ressemble à quelqu’un d’autre », et elle a fondu en larmes.

Je suis allé directement à la douche, je me suis assis dans la baignoire mais je n’ai pas pu me laver la tête. Je me suis nettoyé du mieux que j’ai pu et j’ai commencé à pleurer conscient de la chance que j’avais d’être en vie.

Je me suis souvenu des 6 années de guerre que j’ai vécues en Syrie, où la famille arménienne de mes parents est venue fuir le génocide, et combien de fois j’ai eu la chance de survivre.

Soudain, mon ami m’a dit que ma mère était au téléphone. J’ai essuyé mes larmes et comme un psychopathe, j’ai souri et ri et pleuré en essayant de donner l’impression que j’allais bien.

Je n’ai pas dormi, j’ai attendu mes amis et nous nous sommes assis ensemble en essayant de sourire et d’oublier ce qui s’était passé.

Ana Maria Guizelán