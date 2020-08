Ferrnando Alarza, Bronze mondial en 2016 et vice-champion d’Europe deux ans plus tard, il a rempli son statut de favori et s’est vu décerner ce dimanche à Pontevedra le championnat d’Espagne de Triathlon de vitesse avec une grande supériorité dans la dernière partie de la course à pied, dans laquelle il a gardé la différence Antonio Serrat et Roberto Sánchez Mantecón, qui a complété le podium.

Et dans la compétition féminine la Barcelone Anna Godoy (1h 00.12) était la championne devant Xisca Tous (1h 01.16) et Miriam Casillas (1h 01.40), respectivement deuxième et troisième.

Le test a été disputé dans un format contre la montre et en mode sprint en raison de la crise sanitaire causée par Covid-19, de sorte que les 75 participants ont dû parcourir 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 miles de course.

Les triathlètes ont pris le départ un par un dans l’épreuve de natation, à dix secondes d’intervalle, et ont été contraints de maintenir le «drafting» de 10 mètres en cyclisme, ainsi que la distance de sécurité de 4 mètres en natation. Course à pied.

Ander Noain, avec un temps de 9:41, il a été le plus rapide à sortir de l’eau, avec six secondes de plus Alberto Gonzalez et dix sur Escalante. Cependant, les grands favoris -Alarza, Serrat et Mantecón- ont réagi dans le segment cycliste et sont venus dominer l’épreuve.

Le Talaverano Alarza a affronté le segment décisif en sachant qu’il était en avance sur Serrat de vingt secondes, et cela lui a donné la tranquillité d’esprit pour assurer la victoire avec un temps de 53:27, vingt secondes plus vite que Serrat (53:48) et surpassant Mantecón de près d’une minute (54:24).

Rodríguez Gacio et Otalecu, champions espagnols de paratrialón

Le paratriathlète Susana Rodríguez Gacio, Champion d’Europe en 2019, a également réalisé les prévisions samedi et a été proclamé champion d’Espagne dans la catégorie PTSVI, le jour où le triathlon national a repris la compétition en Pontevedra après la longue interruption due au COVID-19.

Dans une enceinte fermée de vingt mille mètres carrés, dans laquelle se trouvaient les zones de départ, d’arrivée et de transition, les triathlètes des catégories Cadets et Groupes d’âge et les paratriathlètes ont repris l’activité compétitive qui s’est poursuivie aujourd’hui avec les catégories juniors. et élite.

Jorge Otalecu (Hotel Los Monteros Triathlon Marbella) a remporté la médaille d’or dans la catégorie PTSVII hommes, tandis que Rodriguez Gacio (Mar de Vigo Triathlon, avec Sara Loher comme guide) et José Luis Garcia (Triathlon Ecosport Alcobendas, avec Pedro Andújar à titre indicatif) a dominé la catégorie PTSVII.

Le pagayeur Higinio Rivero (Saiatu Fundazioa), avec une place aux prochains Jeux Paralympiques en canoë, a fait ses débuts dans le paratriathlon national avec une médaille d’argent dans la catégorie PTWC, qu’il a remporté Jorge Wood (Triactiv Lanzarote), complétant le podium le Galicien Alvaro Illobre (Nautique de Narón).

practicodeporte@efe.com