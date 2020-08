FUJIFILM Sonosite, Inc., spécialiste du développement de solutions révolutionnaires d’échographie au point de service (POCUS) et la plus grande partie du portefeuille de Fujifilm Healthcare, a annoncé le lancement du nouveau système d’échographie Sonosite PX. Sonosite PX est la prochaine génération d’échographes POCUS de Sonosite, offrant la clarté d’image la plus avancée jamais vue, une gamme de fonctionnalités qui améliorent l’efficacité du flux de travail et un format adaptable.

«Chaque aspect de Sonosite PX a été spécialement conçu pour les professionnels de la santé travaillant en première ligne. Nous avons conçu Sonosite PX pour aider les cliniciens à traiter les patients plus efficacement au moment où cela est le plus nécessaire, au point de service. « Afin d’optimiser l’ergonomie clinique et d’améliorer l’efficacité, le système dispose d’une surface de travail innovante et adaptable qui peut être utilisée en position horizontale ou verticale en fonction de: » Rich Fabian, directeur de l’exploitation de FUJIFILM Sonosite, déclare. Une clarté d’image exceptionnelle est le résultat d’une nouvelle technologie d’imagerie exclusive, la visualisation de l’anatomie avec une plus grande clarté offre un niveau de confiance sans précédent et de nouvelles applications procédurales. «

Comme tous les équipements Sonosite POCUS, le Sonosite PX est conçu avec durabilité, fiabilité et facilité d’utilisation – des fonctionnalités légendaires de Sonosite dont les cliniciens du monde entier bénéficient. Le système à ultrasons et la nouvelle gamme de transducteurs sont testés pour résister à des chutes allant jusqu’à un mètre, aux éclaboussures et la surface de travail est scellée pour un nettoyage et une désinfection faciles. Lorsqu’il est placé dans votre chariot, le Sonosite PX dispose d’une surface de travail adaptable qui permet un accès plus proche au lit du patient. Les informations essentielles pour terminer un examen, y compris les informations sur le patient, les rapports et les feuilles de travail, sont localisées de manière intuitive pour économiser du temps et des efforts aux cliniciens lors de la navigation dans l’interface utilisateur.

Diku Mandavia, Ph.D., FACEP, FRCPC, vice-président principal et directeur médical de FUJIFILM Sonosite, commente: «Les cliniciens développent continuellement leur utilisation des ultrasons. Avec Sonosite PX, ils peuvent utiliser un échographe pour différents flux de travail. s’adapte à divers besoins. » L’interface utilisateur de Sonosite PX est simplifiée pour afficher les commandes, calculs et annotations les plus couramment utilisés, ajoute le Dr Mandavia: «Le système dispose de deux options cardiaques qui permettent aux cliniciens de choisir entre la collecte d’informations sur le cœur pour déterminer le bien-être général. ou étudier des conditions cardiaques spécifiques avec des calculs plus complets qui fournissent une analyse détaillée de la structure et de la fonction du cœur, ce qui permet aux cliniciens de sélectionner le type d’examen cardiaque qui correspond le mieux à leurs besoins en matière de flux de travail. Conformément à notre engagement en matière de formation, nous avons élargi nos vidéos de formation avec des animations 3D, un avantage très utile pour les nouveaux utilisateurs. Sonosite PX dispose de plus de 100 didacticiels de formation intégrés et de la bibliothèque la plus complète pour offrir un échographe spot. d’attention « .

Reconnaissant l’importance d’une documentation efficace du dossier de santé électronique (DSE), Sonosite PX a été conçu pour intégrer la documentation des résultats de l’échographie au chevet du patient.

Pour en savoir plus sur Sonosite PX, visitez https://showcase.sonosite.com.

Contact

Nom du contact: Fernando Martín Sánchez

Description du contact: FUJIFILM Sonosite

Numéro de téléphone de contact: 911238451

images

https://bit.ly/3ipKOJ8

Légende de la photo: médecins utilisant le nouvel échographe Sonosite PX

Auteur: FUJIFILM Sonosite

Vidéos