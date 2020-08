Rocío García et Natalia Fischer dans la catégorie féminine, et Tiago Ferreira et Hans Becking ont encore plus affirmé leur leadership ce samedi, après avoir répété la victoire dans la troisième étape de Triste colline, Test VTT UCI en binôme.

La stade de la reine du test de Burgos, avec 80 kilomètres et 2 200 mètres de dénivelé cumulé et départ et arrivée à Santo Domingo de Silos, n’a pas déçu. Dès le début, il y a eu une bataille. C’est d’abord un groupe de huit coureurs qui a pris la tête, parmi lesquels les leaders, le duo du DMT Racing Team, Tiago Ferreira et Hans Becking, avec David Valero, Sergio Mantecón, Ismael Ventura, Guillem Cassú et les coureurs Olympia Factory. Équipe.

Après 60 kilomètres, présidé par le la rudesse de la journée et la forte chaleur, Ferreira et Becking dominaient déjà seuls devant les pilotes Buff Scott, Jose Mari Sánchez et Miguel Muñoz, à moins de deux minutes, puis Ventura et Cassú.

De là à l’arrivée, la situation a peu changé, le couple DTM dominant et laissant la course presque condamné. Après eux, Sánchez et Muñoz, secondes, 55 secondes, et Ventura et Cassú, puis 2,15.

Au général, les leaders mènent Ventura et Cassú par 5,49, avec Ever Romero et Pau Romero, à 13h30.

García-Fischer, grand domaine

Chez les femmes, une nouvelle démonstration de puissance de Rocio Garcia et Natalia Fischer, qui ont démontré trois trois étapes sans égal sur Sad Hill. Dès le début, ils se sont débarrassés de leurs rivaux, pour ajouter encore une fois une journée victorieuse, trois sur trois, et conforter leur première place au classement général.

Après eux, deuxièmes étaient Silvia Roura et Veerle Cleiren, avec 11,13, et troisièmes étaient Sara Gay et Nuria Bosch, avec 18,38. Leur domination est telle qu’ils mènent Gay et Bosch au classement général de plus de 50 minutes.

Ce dimanche, la course se termine par une étape de 68 kilomètres avec 1600 mètres de dénivelé cumulé, départ et arrivée à Santo Domingo de Silos avec les points forts de l’ascension vers le Pico del Águila, Cervera, La Cascajera et les marches de Barriosuso.

