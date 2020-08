Rocio Garcia et Natalia Fischer dans la catégorie féminine, et David Valero et Sergio Mantecon, au masculin, ils sont les leaders après la première étape du Triste colline, le premier événement de VTT qui rassemble l’élite nationale de cette spécialité cycliste, et qui se tient dans les provinces de Burgos et Soria.

Il y avait beaucoup d’intérêt et d’envie de profiter de cette compétition, avec quatre étapes et par paires, qui a récupéré le VTT après l’état d’alarme dû à la pandémie de covid-19. Et bien sûr, cela n’a pas déçu, dès le début, les participants y sont allés.

Cependant, après 78 kilomètres et plus de 1100 mètres de pente positive, deux des duos favoris, plantés en première position sur la ligne d’arrivée en Le Burgo de Osma, une ville dans laquelle des heures avant la course avaient également commencé.

Chez les femmes, le tandem García-Fischer est arrivé en tête, suivi de Mayalen Noriega et Silvia Roura, avec Nuria Bosch et Sara Gay terminant troisième.

Ce vendredi se tiendra la deuxième étape, d’El Burgo de Osma aux Silos, où les coureurs doivent surmonter 95 kilomètres, l’étape la plus longue, et 1800 mètres en positif. La décision sur la course devrait commencer, en l’absence de l’étape reine samedi, notamment en raison des difficultés de la deuxième partie du parcours.

practicodeporte@efe.com