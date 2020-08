Azahara Muñoz, Carlota Ciganda, Nuria Iturrios et Luna Sobrón constituent la grande et sélecte représentation espagnole qui participera à la AIG Femmes Open, le premier tournoi majeur de la saison de golf féminin, qui se déroule sur le parcours Scottish Royal Troon avec pratiquement tous les meilleurs joueurs du monde.

Le grand résultat obtenu par Azahara Muñoz la semaine dernière au Ladies Scottish Open, deuxième classé, avec des options jusqu’au dernier moment de la victoire, est la référence pleine d’espoir des femmes espagnoles, souligne la vraie Fédération espagnole de golf (RFEG).

A proximité a lieu le Open du Pays de Galles, avec la participation de huit golfeurs espagnols: Emilio Cuartero, Alejandro Cañizares, Sebastián García, Jorge Campillo, Carlos Pigem, Nacho Elvira, Adriá Arnaus et Adrián Otaegui, qui ces dernières semaines est celui qui a réalisé les meilleurs résultats, avec une mention spéciale pour le deuxième place au championnat anglais il y a deux semaines.

Rahm revient à la compétition

De plus, de l’autre côté de l’océan Atlantique, trois rendez-vous ont une présence espagnole modeste mais distinguée. Jon Rahm revient à la compétition au Northern Trust, tandis que Miguel Angel Jimenez Il continue sans relâche dans la série Charles Schwab après avoir terminé la semaine dernière à une troisième place honorable du Bridgestone Senior Players Championship.

Le joueur basque reste en tête, pour la deuxième semaine consécutive, du classement mondial du golf devant l’Américain Justin Thomas, qui a terminé en tant que leader de la FedEx Cup après le dernier tournoi avant les éliminatoires.

Rahm, deuxième golfeur espagnol de l’histoire qui a atteint la première place du classement mondial (après Severiano Ballesteros), domine la liste avec une moyenne de 8,83, suivi de Justin Thomas (8,65) et de l’Irlandais Rory McIlroy, qui complète le podium avec 8,17.

Finalement, Fatima Fernandez –Quatrième il y a quelques jours en Arizona– et Marta Sanz Ils participent au deuxième tournoi de la saison sur le Symetra Tour, le championnat IOA.

Azahara, deuxième en Ecosse

Azahara Muñoz a vécu un dimanche passionnant dans la campagne écossaise de North Berwick, où il était sur le point de remporter une belle victoire qu’il a fini par échapper lors d’une finale éliminatoire jouée entre les quatre joueurs qui avaient terminé les 72 trous à égalité.

Et que la journée avait vraiment mal commencé pour elle, avec un bogey et un double bogey dans les six premiers trous qui semblaient ne plus lui laisser aucune option pour une victoire finale. Cependant, Azahara Muñoz a su réagir à temps, a trouvé deux oiselets tardifs et avec une carte à deux coups à égalité sur le terrain valait la peine qu’elle égalise en première position avec l’Américaine. Stacey Lewis, le danois Emily Kristine Pedersen et le aussi américain Cheyenne Knight.

Le goût était doux-amer pour la joueuse espagnole, qui a débuté cette dernière journée en tant que leader en solo après trois jours spectaculaires au cours desquels elle brodait le golf. Mais il est toujours très difficile de gérer toutes les émotions lors d’une quatrième journée de finale, avec de nombreux joueurs derrière de très près et dans un tournoi aussi important que cet Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open.

