La dernière mise à jour du coronavirus sur deux États du Sud a commencé à inquiéter les experts de la santé, au point qu’il semble que ceux-ci pourraient être sur le point d’être les prochains points chauds de la pandémie aux États-Unis.

Les États sont l’Alabama et le Mississippi, et chacun est aux prises avec des signes inquiétants tels que des taux très élevés de tests positifs pour les coronavirus, ainsi que des augmentations des hospitalisations dues au virus.

On s’attend à ce que l’ouverture d’écoles cet automne fasse encore plus grimper les cas. Les deux États n’ont également adopté des mandats de masque facial que relativement récemment.

Si je vous disais que les experts de la santé s’inquiètent particulièrement de ce que deux États du Sud deviennent les prochains points chauds de coronavirus aux États-Unis – les États étant l’Alabama et le Mississippi – les nouvelles pourraient ne pas particulièrement s’inscrire auprès de vous, surtout si vous n’avez pas de cadre de référence, vous en savez peu sur l’un ou l’autre état et vous n’avez récemment entendu aucune mise à jour du coronavirus dans l’un ou l’autre état.

Mais une fois que vous apprenez que l’Alabama n’a promulgué un mandat de masque facial à l’échelle de l’État que plus de quatre mois après le début de la pandémie aux États-Unis (le 15 juillet) et que le Mississippi n’a ajouté son propre mandat de masque facial que le 4 août, cela pourrait aider à contextualiser la gravité de la situation dans les deux États et les raisons pour lesquelles les experts sont concernés. Des experts comme William Hanage, un Ph.D. et l’épidémiologiste de Harvard qui a déclaré à Vox que «l’Alabama et le Mississippi ont tous deux un très grand nombre de comtés qui devraient être vulnérables sur la base de la démographie de leur population. Que ce soit l’âge, la race ou le statut socio-économique, ou une combinaison des trois. »

En Alabama, selon Covid Act Now, l’État est dangereusement proche d’une crise hospitalière, avec 76% des lits de soins intensifs actuellement occupés dans tout l’État. En outre, le taux de test de coronavirus positif de l’État est de 20,6% – et est sur le point de continuer à avancer dans la mauvaise direction. Quant à la situation au Mississippi, son nombre quotidien de nouveaux cas de coronavirus a doublé, passant de 639 le 1er juillet à 1178 à peine un mois plus tard. Covid Act place désormais également le taux de test positif du coronavirus du Mississippi à 23,3%.

Une chose qui inquiète encore plus les experts est le début imminent du semestre scolaire d’automne, les écoles devant ouvrir prochainement dans les deux États. Les médecins de l’Alabama, par exemple, parlent déjà d’une augmentation du nombre de nouveaux cas en raison de la réouverture des écoles comme une fatalité. Pour aggraver les choses, 62 des 67 comtés de l’Alabama étaient déjà considérés comme «en sous-effectif médical»… avant même que la pandémie de coronavirus ne commence.

Ashish Jha, le directeur du Harvard Global Health Institute, a évoqué la situation au Mississippi dans une série de tweets le 1er août. Jha a averti qu’au lieu de se précipiter pour rouvrir les écoles, le Mississippi devrait se concentrer sur des choses comme l’amélioration de ses pratiques de dépistage des coronavirus et tout arrêter. activités intérieures dans des endroits comme les bars et les restaurants.

Le Mississippi est un État qui fait TRÈS mal mais qui a reçu peu d’attention. MS a le deuxième nombre le plus élevé de nouveaux cas / habitant, juste derrière la Floride – mais MS augmente tandis que FL diminue lentement. Mais l’histoire ici est bien pire. Fil – Ashish K. Jha (@ashishkjha) 2 août 2020

