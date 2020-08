Les conseils du CDC sur les coronavirus ont été une ressource incontournable pour les Américains qui cherchent à protéger leur famille et à aider à ralentir la propagation du COVID-19.

Il est essentiel que nous adhérions à la plupart des recommandations sur le site du CDC, mais il y a quelques lignes directrices qui doivent être ignorées.

Le CDC a admis que l’une de ses recommandations les plus importantes peut en fait être erronée, et c’est un rappel important que nous devons toujours faire preuve de prudence.

En juin, le CDC a apporté un changement majeur aux conseils sur les coronavirus disponibles sur son site Web. Après d’innombrables études prouvant à maintes reprises que le coronavirus se propage principalement dans les aérosols qui dérivent entre les personnes dans l’air, le CDC est devenu plus clair en reconnaissant les dangers de la transmission de personne à personne. «Le virus qui cause le COVID-19 se propage très facilement et durablement entre les personnes», a déclaré le CDC sur son site. «Les informations sur la pandémie COVID-19 en cours suggèrent que ce virus se propage plus efficacement que la grippe, mais pas aussi efficacement que la rougeole, qui est très contagieuse. En général, plus une personne interagit étroitement avec les autres et plus cette interaction est longue, plus le risque de propagation du COVID-19 est élevé. »

Il va sans dire qu’il s’agissait d’un changement d’une importance cruciale. Dans le même temps, cependant, le CDC a fait un autre changement qui était étonnamment imprudent et irresponsable. « Le virus ne se propage pas facilement par d’autres moyens », a déclaré le CDC dans sa révision de juin, notant qu’il n’est probablement pas facile d’attraper le COVID-19 en touchant des surfaces ou des objets. Nous avons été choqués par ce changement imprudent et nous avons dit à nos lecteurs à l’époque qu’il devrait être complètement ignoré.

La bonne nouvelle est que quelqu’un au CDC a repris ses esprits parce que ce changement a fini par être repoussé. Le site déclare désormais qu ‘ »il est possible qu’une personne puisse contracter le COVID-19 en touchant une surface ou un objet contenant le virus, puis en touchant sa propre bouche, son nez ou éventuellement ses yeux. » La mauvaise nouvelle, cependant, est qu’il s’avère que l’une des principales recommandations faites par le CDC pour éviter d’attraper le nouveau coronavirus peut être dangereusement inexacte.

La toute première phrase en haut de la page Comment le COVID-19 se propage du CDC se lit comme suit: «On pense que le COVID-19 se propage principalement par un contact étroit de personne à personne. Certaines personnes sans symptômes peuvent être capables de propager le virus. » Ci-dessous, quelques points sur la propagation de personne à personne:

Entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ 1,80 mètre).

Par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle.

Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes qui se trouvent à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

Le COVID-19 peut être transmis par des personnes qui ne présentent pas de symptômes.

Cliquez sur la page du CDC sur les consignes de distanciation sociale et vous constaterez que cette recommandation de 6 pieds est répétée plusieurs fois. Dans ses directives de santé publique, le CDC a déclaré qu’un «contact étroit» peut être considéré comme étant à moins de 6 pieds d’une personne pendant 15 minutes ou plus. Aujourd’hui, cependant, l’agence reconnaît enfin que ces chiffres ne sont pas nécessairement de bonnes lignes directrices à suivre.

Lors d’un appel avec les médias la semaine dernière, le chef de l’équipe d’intervention du CDC COVID-19, John Brooks, a déclaré que la directive de 6 pieds / 15 minutes n’était probablement pas suffisante pour assurer la sécurité des gens. Dans certaines circonstances, Brooks a reconnu qu’être à proximité d’une personne infectée pendant «seulement quelques secondes» peut être assez long pour attraper le COVID-19.

«Le contexte compte vraiment ici», a déclaré Brooks, comme l’a noté BestLife. «Cela peut être court, mais si votre voix était élevée, dites de parler à l’aide de machines bruyantes, ou si quelqu’un toussait ou éternuait, vous voudrez peut-être faire preuve de prudence.

Des études ont maintenant prouvé la chose la plus effrayante à propos du nouveau coronavirus. Il se propage principalement dans l’air sous forme de gouttelettes microscopiques invisibles à l’œil nu. Ces gouttelettes peuvent être éjectées par une personne infectée simplement en parlant – pas seulement en hurlant, en toussant et en éternuant – et la transmission peut se produire si ces aérosols microscopiques atteignent votre bouche, votre nez ou même vos yeux.

Les masques faciaux aident. Beaucoup. Ils réduisent la probabilité pour les personnes atteintes de COVID-19 de propager la maladie et aident à empêcher les personnes en bonne santé de l’attraper. Mais la distance sociale est également cruciale. Les gouttelettes contenant le nouveau coronavirus peuvent voyager beaucoup plus loin que 13 pieds même sans vent, et certaines études suggèrent qu’elles peuvent s’attarder dans l’air pendant plusieurs heures. Pour faire court, le guide de 6 pieds / 15 minutes du CDC que nous avons vu tant de choses devrait être totalement ignoré

