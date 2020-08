Les îles et îlots répartis sur toute la côte espagnole sont proposés comme de petits paradis du tourisme rural et du contact avec la nature devant un public égaré désireux de faire des activités de plein air et de se baigner dans un été anormal dû à la pandémie.

Le large littoral avec ses multiples îles peut être une forme de plus de tourisme rural, un secteur qui, au milieu de la situation économique difficile causée par le coronavirus, a été postulé comme une option de loisirs non encombrée qui a gagné des adeptes ces dernières semaines. .

Sur les îles, le tourisme de soleil et de plage acquiert une nouvelle dimension en pouvant profiter de la richesse de la faune et de la flore nationales à la fois en surface et sous la mer, mais toujours avec les mesures de sécurité nécessaires pour la prévention des contagions.

Iles Baléares et Canaries

Dans les principaux archipels, les îles Baléares et les îles Canaries, les établissements ruraux, dans les zones éloignées des plages, «affichent des données optimistes», selon le portail de réservation EscapadaRural.com.

Justement, ils ont vu comment en juillet les pré-réservations pour les îles Baléares ont augmenté de 173% et de 230% pour les îles Canaries, tandis qu’au mois d’août les vues ont augmenté de 154% pour les îles Baléares et 207% aux îles Canaries.

En juillet, le taux d’occupation moyen des hébergements sur tout le territoire auquel le portail a accès était de 47%, tandis que les Baléares enregistraient une occupation de 41% et les îles Canaries de 37%.

Les chiffres augmentent au mois d’août, avec une occupation moyenne du total des logements de 65%; 54% aux îles Baléares; et 47% aux îles Canaries.

Îlot Lobos

Dans le cadre des îles Canaries, une destination est l’îlot de Lobos (Fuerteventura), accessible en bateau et où vous pouvez vous promener le long des sentiers, faire du vélo, faire de la pêche sportive avec une canne et, pour les plus audacieux, surfer la plus longue vague de l’archipel.

Îles Medes

Sur la Costa Brava, le voyageur peut trouver un paradis comme les îles Medas – une partie du parc naturel du Montgrí, les îles Medes et le Bajo Ter – et une bonne option pour les amateurs d’excursions en bateau et de plongée sous-marine, qui peuvent trouver des populations d’algues, de prairies de posidonies, de coraux, de diverses espèces de poissons, de crabes ou d’étoiles de mer, entre autres spécimens.

Ceux qui osent les visiter peuvent même voir des épaves ou des vestiges d’une nécropole.

Îlot de Sancti Petri

Une option plus culturelle au milieu de la mer est l’îlot de Sancti Petri, à Chiclana de la Frontera (Cadix).

Situé à l’embouchure du Caño de Sancti-Petri, il abrite le temple de Melqart-Hercule, dans lequel il est dit que le héros mythologique a été enterré, et est proposé en option pour en apprendre davantage sur l’histoire mythologique et guerrière de la région.

L’île est accessible à la fois en kayak et en bateau, bien que le château ait informé Efeagro que l’entrée dans le bâtiment est limitée à ceux qui ont réservé l’entrée et respectent les mesures de sécurité de l’enceinte.

Îles de l’Atlantique

Pour les amateurs d’eau froide, il y a le parc national maritime-terrestre Illas Atlánticas, qui comprend les Cíes, Ons, Sálvora et Cortegada avec un large éventail de randonnées et de plongée.

Le plus connu de la région, Cíes, garde entre ses chemins l’accès à la plage de Rodas, considérée comme l’une des plus belles du monde, ainsi qu’un phare d’où vous pouvez voir à la fois les îles et les troupeaux de mouettes et le falaises.

A Ons, vous trouverez les « Furnas », des grottes marines sculptées dans le granit, des pierres tombales médiévales et une riche faune marine.

Île de Santa Clara

L’île de Santa Clara, à quelques kilomètres de Saint-Sébastien (Gipuzkoa), est une option touristique insulaire pour ceux qui ont choisi le Pays basque comme destination estivale.

Des bassins d’eau naturels, des sentiers, une petite jetée et un phare sont les principales attractions de ce territoire, accessible à la fois en nageant – pour les plus courageux – et en bateau.