Une collaboration entre le Musée royal de l’Ontario (ROM) et l’Université McMaster a permis la découverte et le diagnostic pour la première fois d’une forme agressive de cancer des os – un ostéosarcome – chez un dinosaure, selon la revue scientifique britannique The Lancet Oncology. .

Le cancer a été localisé dans le péroné d’un Centrosaurus apertus, un dinosaure qui a vécu il y a 77 millions d’années et qui a été découvert en 1989 dans le parc provincial Dinosaur de l’Alberta.

Jusqu’à présent, on pensait que cet animal préhistorique avait subi une fracture du péroné (péroné), mais une analyse approfondie par des paléontologues et des pathologistes a conclu que le dinosaure avait un cancer dans l’os de la jambe.

«Le diagnostic du cancer agressif des dinosaures a été (jusqu’à présent) vague et nécessite des experts médicaux et de multiples niveaux d’analyse pour l’identifier», a déclaré Mark Crowhter, professeur de pathologie et de médecine moléculaire à l’Université McMaster.

Pour le diagnostic, les chercheurs ont comparé le fossile de ce dinosaure avec une fibule normale d’un autre dinosaure de la même espèce, ainsi que des ostéosarcomes chez l’homme.

Animal adulte

Le fossile de dinosaure étudié correspond à un animal adulte atteint d’un cancer avancé pouvant avoir métastasé.

« L’os montre un cancer agressif à un stade avancé. Le cancer pourrait avoir des effets paralysants sur l’animal et très vulnérable au redoutable prédateur tyrannosaure de son temps », a déclaré David Evans de ROM, un expert sur ces grands animaux préhistoriques.

L’objectif de cette étude, selon les experts, est de faire avancer le diagnostic de maladies localisées dans les fossiles de dinosaures.

Établir des liens entre les maladies humaines et passées peut aider les scientifiques à mieux comprendre l’évolution et la génétique de diverses maladies, ajoutent-ils. .futuro