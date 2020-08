Le sud-coréen Hyundai a décidé que, désormais, le mot Ioniq serait celui qui engloberait, et donc nomme, tous ses nouveaux véhicules électriques.

Hyundai s’est fixé comme objectif de lancer une toute nouvelle gamme de véhicules électriques, qui se composera initialement de trois modèles innovants au cours des quatre prochaines années. Les nombres pairs seront réservés commercialement pour les berlines et les nombres impairs pour les SUV.

Le premier des nouveaux modèles arrivera en 2021 et sera un SUV aux lignes de coupé, qu’il appellera Ioniq 5 et qui sera basé sur le prototype «45 EV», que le constructeur a présenté en 2019 au salon de Francfort (Allemagne) .

Il sera suivi en 2022 par l’Ioniq 6, qui démarrera avec le prototype « Prophecy EV »; et en 2024 le Ioniq 7, qui sera à nouveau un SUV, mais avec une grande carrosserie.

Pour la fabrication des trois nouveaux modèles, il utilisera la plate-forme modulaire électrique globale E-GMP, qui permettra une recharge rapide des batteries et un «grand» practice.

Le mot Ioniq, qui fusionne les mots «ion (particule chargée électriquement)» et «unique», a été utilisé pour la première fois lorsque Hyundai a discuté du projet IONIQ, qui plus tard, en 2016, a donné naissance à l’actuelle berline Ioniq, disponible avec des moteurs hybrides, hybrides rechargeables et purement électriques.

Désormais, Ioniq représente l’engagement croissant de Hyundai en faveur du développement durable et de l’innovation et sera essentiel pour atteindre les objectifs de mobilité durable de l’entreprise, qui d’ici 2025 souhaite vendre un million de véhicules électriques à batterie et atteindre une part de marché de 10%. qui vous permet de devenir le leader de cette technologie.

À cette date, Hyundai souhaite devenir le troisième constructeur mondial de véhicules écologiques, pour lesquels il devra réaliser 560 000 ventes de véhicules électriques, en plus de celles immatriculées pour les véhicules électriques à pile à hydrogène.