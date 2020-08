Les conseils municipaux d’Íscar et de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) ont exigé ce lundi que les restrictions de mobilité établies pour contrôler une épidémie de covid-19 pendant une période de 14 jours soient levées, pour avoir supposé un « grief comparatif » avec Aranda de Duero (Burgos), confiné sept jours.

Dans une lettre commune à laquelle Efe a eu accès, les consistoires se sont adressés ce matin à la ministre de la Santé, Verónica Casado, pour demander la fin des mesures restrictives, arguant que les communes et les voisins sont lésés par « un grief comparatif « avec Aranda et que l’épidémie » est sous contrôle « .

Dans la lettre, ils se réfèrent à l’ordonnance approuvée par le tribunal administratif contentieux numéro 1 de Burgos, qui a établi sept jours de restriction dans la ville de Burgos avec la possibilité de l’étendre, tandis qu’à Íscar et Pedrajas de San Esteban, 14 jours étaient initialement prévus d’isolement, étant ce lundi dix.

Le maire d’Íscar, Luis María Martín, a déclaré à Efe que les 14 jours stipulaient trois week-ends, ce qui « fait beaucoup de tort à des secteurs tels que l’industrie hôtelière », il a donc souhaité que, compte tenu de l’amélioration de situation épidémiologique, « au lieu de 15 jours, cela pourrait être 12 ».

«S’ils pouvaient l’avancer deux ou trois jours, ce serait très bon pour l’économie des deux villes», a estimé le conseiller, qui a indiqué que les voisins sont «impatients» de lever les restrictions, car cela leur donnerait «un peu plus» de liberté « pour pouvoir visiter les provinces voisines en l’absence d’autres vacances cet été.

Le maire de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo, a réitéré que la demande n’est pas basée uniquement sur le grief comparatif avec Aranda, car « il serait absurde de l’envoyer si nous avions plus de positifs », mais est également basée sur l’amélioration de la situation sanitaire .

« Nous nous conformons et très bien. Il y a des pigistes et des professionnels qui veulent travailler à l’étranger et qui ne sont pas autorisés, dans d’autres endroits, on leur dit que si vous êtes de Pedrajas ou d’Íscar, attendez. Nos professionnels et pigistes continuent de respecter les mesures de sécurité et nous sommes aussi sain que les gens autour de nous », s’est-il défendu.

Les deux conseillers espèrent que la levée des restrictions à la mobilité sera effectuée après en avoir fait la demande au ministre de la Santé, qui pour l’instant n’a pas répondu.