Le constructeur britannique Jaguar fêtera les 60 ans de la E-Type en 2021 avec la fabrication d’une édition spéciale composée de seulement douze unités, dont la moitié sera le modèle 9600 CV et le reste le 77 RW.

Celui en charge de sa fabrication sera la division véhicules classiques de la marque, Jaguar Classic, et le nom de cette édition limitée sera « E-Type 60 Edition ».

Les 9600 HP et 77 RW ont été les protagonistes de la présentation de la Jaguar E-Type à Genève (Suisse) en mars 1961.

Le 3.8 Fixed Head Coupé, présenté en gris bronze opalescent et immatriculé 9600 CV, a été l’un des deux premiers E-Types à être présenté en avant-première aux invités spéciaux du Parc des Eaux Vives.

La personne en charge de la prendre par la route (de la ville anglaise de Coventry à la Suisse) la veille du lancement était le responsable des relations publiques de la marque, Bob Berry, arrivé juste à temps pour les démonstrations de conduite après être allé «à tout». gaz ».

Selon Jaguar, la bonne réception de la voiture – notamment sa vitesse de pointe de 240 km / h – a empêché Berry de faire face aux manifestations, ce qui a conduit la marque à demander à Norman Devis, responsable des essais et du développement moteur, pour «tout laisser tomber» et amener un 3.8 Roadster en British Racing Green avec une immatriculation 77 RW à Genève à l’aube.

Pour commémorer cela, les modèles E-Type 60 Edition qui seront construits par l’équipe Jaguar Land Rover Classic Works dans leur usine du Warwickshire seront entièrement restaurés des E-Type 3.8 des années 1960 selon les spécifications exclusives du 60e anniversaire.

Chaque paire fabriquée à partir de la collection E-Type 60 comprendra un coupé 9600 HP en Flat Out Grey et un 77 RW Roadster en Drop Everything Green, des peintures exclusives pour ces véhicules.

La spécification E-Type 60 Edition incorporera des détails de conception en l’honneur du 60e anniversaire créé en collaboration avec le directeur du design de Jaguar Julian Thomson.

Le E-Type, qui évoquait l’air révolutionnaire qui était respiré dans les années 60, était le véhicule préféré de célébrités telles que Steve McQueen, Brigitte Bardot, Frank Sinatra, George Harrison, Tony Curtis et Britt Ekland, selon la marque britannique.

De plus, ses formes sculpturales, sa fonctionnalité et son design ont fait de la Jaguar E-Type le troisième véhicule à faire partie de la collection de design du Museum of Modern Art en 1996.

Pour le directeur de Jaguar Classic, Dan Pink, la E-Type est une icône, puisqu’elle est « aussi extraordinaire aujourd’hui qu’elle l’était dans sa présentation en 1961 », grâce au niveau avancé de conception et d’ingénierie qu’elle possédait et qui en résulte « la même passion de l’admirer près de 60 ans plus tard ».

Jaguar Classic est la première source de pièces et de services authentiques pour les propriétaires de Type E, allant des véritables vérifications et mises à niveau de l’état du véhicule aux restaurations de modèles soigneusement sélectionnées en passant par la spécification « Reborn » pour ressembler à du neuf.