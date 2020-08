L’Espagnol Javier Gómez Noya, le seul quintuple champion du monde de triathlon, a pris ce dimanche la troisième place de la Super League SLT Arena Games Rotterdam 2020, remportée par l’Allemand Justus Nieschlag.

À peine 24 heures après la reprise de la compétition Grand Prix de Châteauroux, dans lequel il a signé une quatrième place, a surmonté un mauvais départ pour monter sur le podium, qui a été complété par le Portugais Vilaca basque avec la médaille d’argent.

Le test, auquel dix triathlètes ont participé, se composait de trois étapes qui ont chacune obtenu le même score: nager dans une piscine, faire du vélo sur un rouleau, tous avec le même, et une course sur tapis roulant à impulsion.

« J’ai fait un mauvais premier triathlon, à cause d’un terrible T1, mais beaucoup mieux en deuxième et troisième pour monter en troisième position », a expliqué Gómez Noya sur son compte Twitter, qui a avoué se sentir « heureux » et « surpris » par cette troisième place.

Il Triathlète Ferrol il a terminé avec 24 points, le même que Jonathan Brownlee, quatrième, et l’Allemand Schomburg, cinquième. Nieschlag a ajouté 24 points, deux de plus que Vilaca.

Alarza et Godoy, champions de Epaña Sprint

Ce dimanche également, les Championnats d’Espagne de Sprint ont eu lieu à Pontevedra, la première compétition nationale de triathlon après l’accouchement.

Ferrnando Alarza, Bronze mondial en 2016 et vice-champion d’Europe deux ans plus tard, il remplit sa condition de favori et remporte le titre masculin avec une grande supériorité dans la dernière partie de la course à pied, dans laquelle il conserve la différence. Antonio Serrat et Roberto Sánchez Mantecón, qui a complété le podium.

Et dans la compétition féminine Anna Godoy (1h 00.12) a été le champion devant Xisca Tous (1h 01.16) et Miriam Casillas (1h 01,40), deuxième et troisième, respectivement.

Le test a été disputé dans un format contre la montre et en mode sprint en raison de la crise sanitaire causée par Covid-19, de sorte que les 75 participants ont dû parcourir 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 miles de course.

