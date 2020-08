Il Real Madrid vous pouvez enfin jouer votre première finale du Ligue des champions de la jeunesse, après avoir battu ce samedi 2-1 à Salzbourg L’Autrichien et l’équipe dirigée par Raúl González se battront pour le titre européen mardi prochain contre lui Benfica Portugais.

À trois reprises, la demi-finale avait été un mur insurmontable pour les Blancs. En 2014, 2016 et 2017, il lui a résisté et a été exclu du match final. Mardi, il rencontrera une autre des meilleures écoles du monde, la benfiquista, qui a laissé plus tôt dans le compte Ajax par un 3-0 retentissant.

« C’est le prix du travail », a déclaré Raúl à Real Madrid TV, qui a assuré que « vous n’atteignez pas la finale ou ne remportez pas de titres sans souffrir », car il considérait qu’il était difficile pour eux de faire avancer le jeu malgré le fait que ses élèves savaient bien contrôler le jeu. jeu direct de l’équipe autrichienne.

Après avoir surmonté les énormes écueils de Juventus et Inter, avait besoin de battre un Salzbourg qui a montré son potentiel dans le football de bas niveau. Il a été proclamé champion continental en 2017 et cette fois, il a posé une bataille difficile contre le Real Madrid et a balayé l’avantage clair de deux buts avec lequel l’équipe de Raúl s’est arrêtée.

Une erreur du central Okoh dans le transfert à son gardien, parfaitement exploitée par Marvin Park et culminée par Juanmi Latasa, a commencé le match pour les madridistas après quatre minutes. Le but a renforcé son approche face à une équipe autrichienne nerveuse derrière et sans ressources en attaque.

Sergio Arribas, une grande figure dans les triomphes des huitième et quatrième, a touché le deuxième but. Mais celui qui l’a trouvé, juste après une demi-heure, était Miguel Gutierrez, le gaucher, avec un tir bas, auquel Daniel Antosch n’a pas pu répondre après avoir frotté le ballon à David Affegruber.

Le 2-0 était la juste récompense de la supériorité tactique et technique de l’équipe habillée de rose lors de cette demi-finale au stade Colovray au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Le match était entre ses mains, même si Salzbourg promettait toujours un combat à la mi-temps. Et il a accompli. Un penalty à la 50e minute pour une poussée de Sergio Santos sur Karim Adeyemi a alimenté les espoirs du bloc de Matthias Jaissle.

Il a pressé le Salzburg

Luka sucic Il n’a pas manqué une si belle opportunité et avec presque toute la seconde période d’avance, Salzbourg est rentré dans le match. Il a insisté avec insistance contre un Real Madrid de plus en plus «aculé» dans sa zone qui allait de moins en moins vers la zone rivale.

Cependant, il a su garder des espaces chauds et fermés avec une immense solidarité. Raúl a dû soulager Marvin et Latasa, qui avaient fait une énorme usure, mais pas même pour que les garçons de Jaissle puissent trouver des lacunes de garanties pour forcer la cravate. Le Real Madrid a bien résisté, qui, malgré les souffrances, a finalement pu célébrer le passage à sa première finale des «Champions» de la jeunesse.

Le pire pour Raúl sera l’absence de sa grande référence en attaque, Latasa, qui ratera le match en raison de l’accumulation de mises en garde. Le «9» est un joueur essentiel dans le schéma de l’entraîneur madrilène, à la fois dans son côté offensif et dans sa contribution défensive.

