La berline BMW Série 5 comprendra cinq versions hybrides rechargeables en novembre prochain (avec label zéro émission en Espagne), ce qui en fera le modèle de la marque allemande avec le plus d’options pour cette technologie.

Actuellement, la BMW Série 5 propose les versions hybrides rechargeables 530e (consommation homologuée de 1,9-2,1 l / 100 km et émissions de 39 et 42 gr / km de C02) et 530e xDrive (avec l’incorporation de la transmission intégrale, les valeurs respectives sont de 2-2,1 l / 100 km et 46-49 g / km de CO2).

Dans novembre Les versions avec carrosserie familiale seront ajoutées: la BMW 530e Touring (1,9-2,1 l / 100 km et 43-47 g / km de CO2) et 530e xDrive Touring (2,1-2,3 l / 100 km et 49-52 gr / km de CO2).

Le plus puissant est la BMW 545e xDrive

Le cinquième PHEV (comme on appelle les hybrides rechargeables) de la gamme Série 5 est le puissant 545e xDrive, qui est propulsé par un moteur à essence six cylindres de 286 ch (celui de ses frères de la gamme efficace est un quatre cylindres), à qui ajoute un autre entraînement électrique de 109 ch, avec lequel il offre un puissance combinée de 394 ch.

Accélère de 0 à 100 km / h en 4,7 secondes et peut atteindre un vitesse maximale de 250 km / h (140 km / h s’il fonctionne uniquement en mode électrique), avec une consommation comprise entre 2,1 et 2,4 l / 100 km et des émissions de C02 par kilomètre parcouru de 49 à 54 grammes.

ses L’autonomie zéro émission se situe entre 54 et 57 kilomètres grâce à une batterie lithium-ion 400 V placée sous la banquette arrière, ce qui réduit le volume du coffre à 410 litres.

Avec « musique » de Hans Zimmer

Parce que dans ce mode, la voiture ne fait presque aucun bruit lorsqu’elle se déplace, BMW a chargé le célèbre compositeur de bandes sonores de films Hans Zimmer de lui donner un son distinctif qui alerte les piétons de son approche. Il est également responsable du «son prêt à conduire» qui peut être entendu lorsque nous démarrons la voiture.

En plus du mode de conduite 100% électrique, la BMW 545 e xDrive dispose également « Hybride » (C’est le réglage par défaut et combine l’utilisation des deux moteurs, bien qu’il donne la priorité à l’électrique) et « Sport (le plus sportif) « .

Appuyer deux fois sur le mode hybride active le Hybride Eco Pro, axé sur la recherche d’une plus grande efficacité dans la consommation.

Le groupe BMW veut vendre plus de sept millions de véhicules électrifiés dans le monde d’ici 2030

Cette large gamme d’hybrides rechargeables de la Série 5 est essentielle pour le groupe BMW (BMW, Mini et Rolls-Royce, et la division motos Motorrad) pour vendre plus de sept millions de véhicules électrifiés d’ici 2030: purement électriques, hybrides légers ou hybrides. enfichable.

Dans 2019, vendu dans le monde entier 500 000 véhicules dotés de ces technologies, un chiffre auquel il s’attend 2021 dépasse le million d’unités.

Pour cela, il aura les BMW iX3 électriques, BMW i3 et Mini Cooper SE; et les hybrides rechargeables BMW Série 7, Série 5, X5, X2, X1 ou la Mini Cooper SE Countryman ALL4, entre autres.