Dans la plus grande étude du genre, des chercheurs de l’Université d’Ottawa au Canada ont constaté que les enfants dont les mères ont déclaré avoir consommé du cannabis pendant la grossesse ils avaient un risque accru d’autisme.

L’incidence de l’autisme était de 4 pour 1000 personnes-années chez les enfants exposés au cannabis pendant la grossesse, contre 2,42 chez les enfants non exposés, rapportent les auteurs de l’étude dans la revue Nature Medicine.

Le cannabis récréatif est maintenant légal au Canada, Mais cela ne signifie pas qu’il est sans danger pour les femmes enceintes ou qui allaitent, préviennent les chercheurs. Santé Canada et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada recommandent que ces populations n’en consomment pas et des mises en garde sanitaires à cet effet apparaissent sur les emballages de cannabis.

« Malgré ces avertissements, il est prouvé que plus de personnes consomment du cannabis pendant la grossesse« Alerte Mark Walker, chef du Département d’obstétrique, de gynécologie et de soins néonatals de l’Hôpital d’Ottawa, professeur à l’Université d’Ottawa et auteur principal de l’étude.

«C’est préoccupant, car nous en savons très peu sur la façon dont le cannabis affecte les femmes enceintes et leurs bébés», se souvient-il. Les futurs parents doivent être informés des risques possibles, et nous espérons que des études comme la nôtre pourront vous aider. «

L’équipe de recherche a examiné les données pour chaque naissance en Ontario entre 2007 et 2012, avant que le cannabis récréatif ne soit légalisé. Sur le demi-million de femmes de l’étude, environ 3 000 (0,6%) ont déclaré consommer du cannabis pendant la grossesse.

Les chercheurs avaient précédemment découvert que la consommation de cannabis pendant la grossesse était liée à un risque accru d’accouchement prématuré et a créé une vidéo animée pour résumer leurs découvertes. Dans cette étude, ils ont constaté que les femmes qui consommaient du cannabis pendant la grossesse consommaient souvent d’autres substances, telles que le tabac, l’alcool et les opioïdes.

Compte tenu de ces résultats, dans la présente étude, les chercheurs ont spécifiquement examiné 2200 femmes qui ont déclaré n’avoir consommé que du cannabis pendant la grossesse et aucune autre substance. Ils ont constaté que les bébés nés dans ce groupe avaient toujours un risque plus élevé d’autisme par rapport à ceux qui ne consommaient pas de cannabis.

Les chercheurs ne savent pas combien de cannabis les femmes ont consommé, à quelle fréquence, à quel moment pendant la grossesse ou comment il a été utilisé. Ils notent également que bien qu’ils essayaient de contrôler d’autres facteurs susceptibles d’influencer le développement neurologique, leur étude il ne peut montrer que l’association, pas la cause et l’effet.

À mesure que le cannabis devient plus acceptable socialement, les chercheurs en santé savent que certains futurs parents pourraient penser qu’il peut être utilisé pour traiter les nausées matinales.

«Dans le passé, nous n’avons pas eu de bonnes données sur l’effet du cannabis sur les grossesses», admet le Dr Daniel Corsi, épidémiologiste à l’Hôpital d’Ottawa et à BORN Ontario. «Il s’agit de l’une des plus grandes études sur ce sujet à ce jour. Nous espérons que nos résultats aident les femmes et leurs fournisseurs de soins de santé à prendre des décisions éclairées. «

Les femmes qui envisagent de consommer du cannabis ou de consommer du cannabis pendant la grossesse devraient parler à leur fournisseur de soins de santé pour prendre une décision éclairée sur ce qui est le mieux pour elles et leur bébé.