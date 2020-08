L’abdication de Juan Carlos I en juin 2014 a mis la touche finale à 39 ans de règne et a marqué un tournant dans sa figure, qui a conduit d’abord à son retrait de la vie publique il y a un an et, maintenant, à son départ de L’Espagne face au discrédit causé par ses prétendues activités cachées en Suisse.

Figure clé de la démocratie espagnole, don Juan Carlos a été interrogé par le gouvernement et par une partie de la classe politique attendant que les procureurs de la Cour suprême décident s’il y a ou non des raisons d’ouvrir une procédure pénale pour des crimes présumés commis quand il a cessé d’être inviolable en cédant le trône.

Depuis son abdication, le roi émérite a joué un rôle de premier plan dans les actes officiels qui ont conduit à sa décision de mettre fin à son travail institutionnel en juin dernier par une lettre envoyée à son fils, Felipe VI.

« Le moment est venu de tourner une nouvelle page de ma vie et d’achever mon retrait de la vie publique », a déclaré Don Juan Carlos, qui « a dit au revoir » lors d’une corrida à Aranjuez (Madrid), quelques jours après sa dernier acte officiel au monastère de San Lorenzo de El Escorial.

Une décision mûrie depuis ses 80 ans et après l’hommage qui lui a été rendu au Congrès à l’occasion du 40e anniversaire de la Constitution de 1978.

C’était le dernier grand acte auquel don Juan Carlos participait, après avoir exprimé un an plus tôt son malaise de ne pas avoir été invité à la même commémoration des premières élections en Espagne et de devoir le regarder à la télévision.

« Une démocratie que mon père a promue de manière si décisive et décisive », a salué Felipe VI devant une chambre qui, pour la plupart, a adressé une longue ovation au roi Juan Carlos, avec Pedro Sánchez comme président.

Quelques mois plus tôt, à l’occasion de son 80e anniversaire, Don Felipe l’a également remercié pour «tant d’années de bons et loyaux services en Espagne».

Entre les deux, des soupçons d’accords louches ont commencé à émerger lorsqu’un enregistrement a fait surface entre Corinna Larsen et l’ancien commissaire José Villarejo dans lequel elle, une amie proche du roi émérite, l’a accusé d’avoir des comptes en Suisse et de l’utiliser comme leader.

C’est le robinet d’une mine d’informations qui a conduit Felipe VI à se distancier de son père en renonçant à son héritage et en retirant la rémunération de l’Etat en mars dernier, tout en le maintenant comme membre de la famille royale avec la considération du roi.

Un an et deux mois plus tard, l’écart s’est creusé avec la décision du roi émérite de quitter l’Espagne, «guidé par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions» et à son propre fils.

La séparation avec son fils s’est également reflétée dans leurs apparitions ensemble, qui se sont limitées à une rencontre familiale, la dernière d’entre elles, les funérailles de sa sœur aînée, Pilar de Borbón, en janvier de cette année.

Depuis son abdication, Don Juan Carlos s’est davantage consacré à sa vie privée qu’à son public, se réfugiant avant tout dans ses amis et dans des loisirs tels que la gastronomie, la tauromachie et, surtout, la voile.

À plusieurs reprises, il a aimé le football, dans la surface du stade du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid, et le tennis, encourageant son ami Rafael Nadal.

Il a également conservé son penchant pour la Formule 1, bien que, lorsqu’il était au Grand Prix d’Abou Dhabi en novembre 2018, son salut au prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, a provoqué une controverse à l’époque par être soupçonné d’avoir ordonné l’assassinat du journaliste de son pays Jamal Khashoggi.

Sa mobilité étant de plus en plus affectée, don Juan Carlos est retourné au bloc opératoire en août 2019 pour subir une délicate intervention cardiaque qui a été réalisée avec succès.

La dernière fois qu’il a été vu, c’est précisément lorsqu’il s’est rendu dans une clinique de Madrid pour y subir un contrôle médical le 16 juin, protégé par un masque.