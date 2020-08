Jusqu’à sept athlètes espagnols voyageront ce vendredi pour Monaco pour le différend de la première réunion du Ligue de diamant dans cette saison atypique qui a changé les plans de la plupart des athlètes, en particulier certains athlètes qui ont vu comment ils se sont retrouvés sans Jeux de Tokyo et sans l’Européen de Paris.

Cependant, depuis que le sport est revenu dans nos vies, l’athlétisme espagnol s’est déplacé à un endroit ou à un autre pour continuer à démontrer qu’il traverse l’un des meilleurs moments de son histoire, preuve de cela, il suffit de remonter 24 heures en arrière. pour profiter de talents incomparables comme Bruno Hortelano ou Esther Guerrero.

Orlando Ortega, star espagnole

Le test coton pour beaucoup d’entre eux arrivera ce vendredi à Monaco, puisque là-bas le niveau international sera vraiment élevé. Les sept représentants espagnols seront l’obstacle Orlando Ortega, les obstacles Fernando Carro, Daniel Arce et Ibrahim Ezzaydouni, le mediofondista Jésus Gomez, qui concourra dans le 1500 et les coureurs de fond Ouassim Oumaiz et Esther Guerrero, qui sera en charge de faire un des 5 000 lièvres femelles.

En bref, certains des athlètes nationaux les plus remarquables de ces derniers temps sont à la recherche d’un premier test flashy qui servira de préparation clé pour le prochain Championnat d’Espagne qui aura lieu dans différents lieux au mois de septembre.

En ce qui concerne les concurrents internationaux, il y aura des noms aussi importants que celui des Britanniques Laura Muir au 1000 mètres pour les femmes, celui de la fabuleuse américaine Noah lyles au 200 m masculin, où le Turc Guliyev, un Joshua Cheptegei avec l’intention d’établir un record du monde dans un grand 5000 dans lequel il les verra avec le précité Oumaiz ainsi que Henrik Ingebritsen.

Les deux autres Frères Ingebritsen (Jacob et Filip) seront dans ce 1500 dans lequel se distinguent d’autres noms tels que le polonais Marcin Lewandowski ou le kenyan Timothy Cheruiyot. Le grand Sifan Hassan sera la principale protagoniste des 5000 femmes et la détentrice du record du monde Yulimar Rojas concentrera ses yeux sur le triple saut féminin. De plus, le premier jour de la rencontre, le talentueux jeune sauteur sera présent Armand Duplantis, qu’il aura devant l’américain Sam Kendricks.

Le nouveau calendrier de la Diamond League s’ouvre avec ce test à Monaco pour se poursuivre ce dimanche avec un autre en Gateshead (Grande Bretagne). Le dimanche 23 août sera le moment de Stockholm, mercredi 2 septembre, Lausanne, deux jours après Paris et les deux dernières réunions auront lieu les 17 et 19 septembre à Naples et Shanghai.

Plus d’athlétisme en Espagne

De plus, en Espagne, il y a deux autres rendez-vous d’athlétisme cette semaine, dont le premier vient demain avec le différend au stade Vallehermoso (Madrid) de la Trophée Marathon, à partir de 18h30 et sans la présence du public en raison de restrictions sanitaires, tandis que pour vendredi la Festa del Atletismo Galego reste.

