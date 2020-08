La natation espagnole Il a déjà un total de quinze médailles d’or, après sept samedi, dans le open de Loule (Portugal), et mène le tableau des médailles devant le Brésil et le Portugal.

La deuxième journée de Loule s’est terminée de manière très satisfaisante pour les intérêts de l’équipe espagnole, qui a amélioré les premières positions lors de la journée d’ouverture des championnats. Ainsi, l’équipe féminine a été la protagoniste principale dans toutes les premières positions jusqu’à atteindre un total de 41 médailles pour l’Espagne, dont douze d’argent et quatorze de bronze, à l’exception de quinze médailles d’or.

Muñoz, en forme

Lidon Muñoz était le plus remarquable, ajoutant l’or au 50 papillon et au 50 libre. Dans la première spécialité, dans une course avec seulement quatre participants, dont trois espagnols, il a battu Paloma de Bordons et le Portugais Monteiro avec un temps de 27,24.

Dans les années 50 libres, elle a battu les Portugais avec autorité (25,70) Ana Pinho Rodrigues et l’espagnol Ainhoa ​​Campbadal, qui a ajouté un autre bronze pour la table des médailles espagnoles.

A également triomphé Jessica ValLui, l’un des favoris du 100 mètres brasse. Il a gagné avec une bonne note, 1.07.31 contre Marina García, qui a ajouté une autre médaille d’argent aux médailles espagnoles.

Pour sa part, Paula Juste elle a commencé l’après-midi par une victoire au 400 mètres féminin après avoir battu la Brésilienne Jungblut déjà Paula Otera, tandis que Afrique Zamorano, Alba Vazquez et l’équipe de relais féminine espagnole, ont remporté l’or au 200 mètres dos, au 400 styles et au 4×100 nage libre, respectivement.

Dans les spécialités masculines, Miguel Duran C’était le bronze en 400 libre, Juanfran Segura a terminé le 50 e essai gratuit masculin en troisième position, Manuel Martos a ajouté une autre médaille d’argent au 200 dos, Joanllu Pons fait de même dans les 400 styles et dans les relais 4×100, l’Espagne n’a été dépassée que par le Brésil.

