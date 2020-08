Le gouvernement néo-zélandais a annoncé ce vendredi qu’il prolongerait le confinement dans la ville d’Auckland, avec 1,7 million d’habitants, la plus peuplée du pays, pendant douze jours pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, qui a été détectée mardi après avoir atteint le pays 102 jours sans infections locales.

Le gouvernement de la Première ministre Jacinda Ardern a décidé de prolonger la mesure, qui est entrée en vigueur mercredi et a pris fin ce minuit, et a également maintenu des restrictions sociales sur le reste de la Nouvelle-Zélande en raison de cette épidémie d’origine inconnue trouvée plus tôt dans la semaine sur quatre membres d’une même famille et qui a déjà 29 infections locales dans tout le pays.

« En maintenant notre approche prudente et notre philosophie d’attaquer (le virus) avec force et tôt, le Cabinet a accepté aujourd’hui de maintenir les mesures actuelles pendant douze jours supplémentaires, ce qui complètera deux semaines » de confinement, a annoncé le président.

La période de confinement de deux semaines, qui est liée au cycle d’incubation du coronavirus, permettra aux autorités d’établir un périmètre de l’épidémie, de l’isoler et de pouvoir peser un éventuel assouplissement des mesures.

Le cabinet Ardern, qui est plongé dans la campagne électorale des élections du 19 septembre – dont la date reste la même -, se réunira à nouveau le 21 août pour décider des prochaines étapes à suivre.

La présidente a expliqué, à l’issue d’une réunion avec son cabinet, que l’épidémie avait été détectée « relativement tôt », notant que le premier cas était lié à un travailleur d’une entreprise de transport et de réfrigération tombé malade le 31 juillet.

« Mais il se peut que ce ne soit pas l’origine de l’épidémie », a souligné le Premier ministre, soulignant que les autorités sanitaires ont précédemment démontré leur capacité à contenir les flambées, alors même que dans certains cas, il n’a pas été retrouvé d’où elle venait.

Les experts ont également déterminé que la souche actuelle de l’épidémie est différente de celle qui a été détectée lors de la première vague de la pandémie dans le pays océanique, on soupçonne donc qu’elle vient de l’étranger.

« Pour le moment, rien ne suggère que nous devrions passer au niveau maximal de confinement », a précisé Ardern.

La Nouvelle-Zélande, qui a été soumise à l’un des verrouillages les plus stricts au monde au début de la pandémie alors qu’elle comptait une cinquantaine de cas et était revenue à la pratique normale le 9 juin, compte actuellement 1251 cas de COVID-19, dont 22 décédé, dont 49 infections restent actives.