La reprise incessante des flambées de COVID-19, qui s’étend à toutes les communautés, a forcé l’emprisonnement des 10000 habitants d’Íscar et Pedrajas de San Esteban, à Valladolid, pendant 14 jours, qui ne pourront pas quitter ces villes. sans raisons justifiées.

A 11h30 ce dimanche, les contrôles d’accès par la Garde civile ont commencé à ces villes, séparées de cinq kilomètres, où cependant les hôtels et commerces sont maintenus ouverts, et les promenades sont également autorisées.

Lors de cette première journée, tout s’est passé avec une certaine normalité dans les deux communes, à l’exception d’une plainte que la Garde civile a adressée à certains habitants pour ne pas porter le masque correspondant.

Cet enfermement, accepté avec «responsabilité» par les voisins et autorisé par la justice, intervient après une épidémie d’au moins 42 positifs, liée à un repas tenu le 11 juillet par des ouvriers d’un abattoir.

Toujours en Castille et León, la maire d’Aranda de Duero (Burgos), Raquel González, a demandé à la population de faire preuve de responsabilité et de prudence face à 62 cas actifs, bien qu’elle ait assuré que la situation était « contenue ».

La plupart des cas sont asymptomatiques et ont entraîné la fermeture de plusieurs établissements d’accueil, certains sur une base volontaire, après la détection de positifs chez leur personnel.

Ces derniers jours, les épidémies se sont propagées à toutes les communautés, bien que les plus nombreuses continuent à se situer en Aragon, en Catalogne, à Madrid et au Pays basque.

En attendant que le ministère de la Santé mette à jour demain les données sur l’évolution de la pandémie au cours de ce week-end, certaines communautés ont offert ce dimanche des informations sur les nouveaux positifs, les décès et les hospitalisations.

C’est le cas de la Catalogne, qui a rapporté plus d’un millier de résultats positifs au cours des dernières 24 heures (1 444), ainsi qu’une augmentation des hospitalisations. Contrairement à ce qui s’est passé hier, avec plus d’une centaine de sorties, ce dimanche 40 admissions supplémentaires ont été enregistrées, pour un total de 574.

Les effectifs des unités de soins intensifs (USI) ont également légèrement augmenté, passant de 98 à 100 personnes.

Les épidémies continuent de croître à Madrid, une communauté qui s’est classée vendredi dernier au deuxième rang des nouveaux positifs, avec 372.

Ce dimanche a fait état de trois nouvelles, avec 15 infections et 62 contacts en suivi, sans hospitalisation nécessaire.

Au total, 22 foyers ont déjà été détectés dans la capitale espagnole et ces trois nouveaux sont associés aux domaines professionnel, familial et social.

Le Pays basque, troisième communauté avec la plus forte augmentation de nouveaux cas vendredi dernier, avec 158, a ajouté 199 nouveaux positifs ces dernières heures, parmi lesquels ceux infectés dans le foyer du club Back & Stage de Bilbao.

Le service de santé basque continue de travailler pour contrôler cette épidémie, connue jeudi dernier, et à ce jour, 365 tests ont été effectués, dans lesquels 27 positifs ont été confirmés.

En Aragon, le nombre de travailleurs de la maison de retraite pour personnes âgées Burbáguena (Teruel) est passé à onze, et 4 autres sont mis en quarantaine, sur un total de 40, tandis que le nombre d’habitants reste à 63, de ceux dont trois sont morts de cette cause et un quatrième d’une autre pathologie.

En Andalousie, il y a déjà 856 infections et 71 foyers actifs (9 de plus au cours des dernières 24 heures), dont 58 sont en cours d’investigation, ce qui signifie que des tests sont en cours et d’éventuelles contagions déterminées.

Le Conseil a ouvert une enquête après qu’une vidéo enregistrée dans une boîte de nuit de Torremolinos (Malaga) a été diffusée sur les réseaux sociaux hier, où un membre du groupe musical Les Castizos a craché de l’alcool sur une bouteille de participants, qui ne maintenaient pas de mesures préventives.

L’Association des hôtels de Malaga et de nombreux utilisateurs des réseaux ont montré leur rejet et leur indignation face aux événements.

Ils sont également revenus à des cas de rebond à Murcie, avec 83 nouveaux positifs, dont 25 proviennent de l’éclosion d’une entreprise agricole à Mazarrón, qui a été fermée sur ordre du gouvernement autonome.

À La Rioja, le gouvernement régional a confirmé une sixième épidémie détectée dans la ville de Nieva de Cameros, où quatre jeunes ont été testés positifs et une vingtaine restent isolés chez eux après tous avoir été en contact dans cette municipalité.

En revanche, en Cantabrie, les tâches de dépistage des patients se concentrent sur une maison de retraite médicalisée dans laquelle une contagion a été confirmée hier, admise à l’hôpital de Valdecilla, et que trois nouveaux positifs ont été publiés ce dimanche. Des tests PCR ont déjà été effectués sur tous les résidents et seront achevés aujourd’hui chez les travailleurs du centre.