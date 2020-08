La résidence pour personnes âgées San Marcos de San Martín de la Vega, dans laquelle il y a eu une épidémie de coronavirus avec 47 cas, dont un décédé, a commencé à évacuer 25 utilisateurs qui ont été testés négatifs aux tests PCR sur d’autres centres.

Le directeur du centre, Jonas del Saz, a assuré à Efe qu’ils « fonctionnaient bien » et qu’ils avaient « tout bien contrôlé », et a expliqué qu’ils renvoyaient les négatifs à d’autres centres et laissaient les positifs dans les siens.

Selon les informations fournies à Efe par la mairie de San Martín de la Vega, après s’être entretenu avec la résidence elle-même, le centre compte actuellement 39 utilisateurs qui ont été testés positifs, dont trois ont été admis à l’Infanta Elena de Valdemoro.

Deux autres utilisateurs, qui ont été testés négatifs, sont également admis à l’hôpital de Valdemoreño, tandis que 7 travailleurs du centre ont été testés positifs, bien qu’ils soient asymptomatiques.

Del Saz a souligné que tous les utilisateurs qui présentent des symptômes, même légers, sont transférés à l’hôpital Infanta Elena de Valdemoro, où ce jeudi le premier des patients de la résidence pourrait être renvoyé.

« C’est dommage, car nous avons enduré sans aucun cas pendant les cinq mois de la pandémie », s’est plaint Del Saz, expliquant qu’ils avaient abordé « un bouclier très sévère » grâce à « un travail très dur ».

Dans le même esprit, le premier adjoint au maire de la mairie de San Martín de la Vega, Sergio Neira, a déclaré: «Nous sommes très surpris par ce qui s’est passé, depuis le début de la pandémie, il n’y a eu aucun problème dans l’une ou l’autre des deux résidences. , où des mesures préventives de toutes sortes ont été prises », a-t-il déclaré à Efe.

Neira a critiqué la Communauté de Madrid pour n’avoir entretenu aucun type de communication avec la mairie de San Martin en relation avec l’éclosion de la résidence.

« Nous ne savons rien, hier matin nous avons envoyé une lettre au conseil et ils ne nous ont ni appelés ni répondu », a déclaré le conseiller, et a ajouté: « Nous avons appris les données officielles par la presse et par le directeur de la résidence, nous appelons le conseil et personne ne s’occupe de nous ».

Le directeur de la résidence a assuré qu’il entretenait des contacts directs avec l’hôpital de Valdemoro, le centre de santé de San Martín de la Vega et les services de la santé et des politiques sociales et a déclaré qu’ils disposaient d’un personnel et d’un équipement de protection suffisants.