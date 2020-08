La huitième finale de la Ligue des champions à Lisbonne met l’accent sur le contrôle constant de Diego Costa, aujourd’hui beaucoup plus incontestable dans les onze qu’en nombre ou en buts et avec une revanche en attente avec le maximum de concurrence européenne depuis la finale 2014 en Lisbonne, mais aussi avec son deuxième passage à l’Atlético de Madrid, encore loin du niveau qui a étonné l’Europe il y a six ans, diminué par les blessures ces deux dernières années et actuellement relancé par le retour à la compétition et une confiance inchangée en lui de l’Argentin Diego Simeone.

Il a duré huit minutes en finale de la Ligue des champions 2014, assommé par une blessure dont il a tenté de se remettre par tous les moyens – même la veille de changer de rythme d’un côté du terrain à l’autre lors de la dernière séance précédente. au duel au stade Benfica-, mais dont la réalité était évidente dans le premier combat pour le ballon; dans le match décisif des huitièmes de finale contre la Juventus la saison dernière, il a été suspendu pour cause de suspension, après sa formidable mise en scène au match aller; et à Liverpool, cette même campagne dans le match retour de ce même tour, il a terminé un match hors de propos, remplacé par Marcos Llorente avant l’heure de la rencontre.