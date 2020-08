Le ministère de la Santé a ajouté ce mercredi 6671 autres infections à coronavirus, dont 3715 ont été diagnostiquées au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé depuis fin mai, et a porté le nombre de décès en une semaine à 131.

Parmi les infections détectées hier mardi, 1 535, 41 pour cent, ont été notifiées par Madrid, une communauté qui a également enregistré 25 personnes décédées; en deuxième position, bien que très éloigné, se trouve le Pays basque, avec 472 cas, presque le même que l’Aragon, qui a signalé 466 et 53 décès, soit un total de 28 797 depuis le début de la pandémie.

À l’autre extrême se trouvent les îles Baléares, qui n’ont diagnostiqué aucun nouveau cas, et cela fait déjà deux jours consécutifs, tandis que Murcie n’en a détecté que 14 et les Asturies, 31.

Le nombre de patients qui ont dû être hospitalisés la semaine dernière augmente également et dépasse à nouveau le millier, plus précisément 1 336, avec lesquels il y en a déjà 130 478 depuis le début. Encore une fois, Madrid affiche le chiffre le plus élevé (346), devant l’Aragon (251) et l’Andalousie (168).

Ceux qui ont eu besoin de soins intensifs sont 12 027, dont 84 ont été admis dans ces unités la semaine dernière, bien que dans ce cas l’Andalousie soit la région la plus admise dans l’ucis (13).