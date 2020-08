La Suisse achèvera ce lundi l’ouverture de son année scolaire sous le slogan général d’un retour en classe le plus normal possible, malgré le fait que le coronavirus continue de circuler et que le nombre de cas confirmés augmente chaque jour, actuellement plus de 300 par jour.

Dans certains cantons suisses – circonscriptions administratives qui jouissent d’une grande autonomie par rapport au gouvernement fédéral – le cours a commencé il y a près de deux semaines, et dans d’autres lundi dernier, mais la grande majorité des enfants retourneront à l’école le 24.

Ce sera le cas dans les villes les plus importantes du pays, telles que Zurich, Genève, Lausanne et Berne, où les élèves de l’enseignement obligatoire (jusqu’à 15-16 ans) ne seront pas tenus de porter des masques, contrairement aux élèves de l’enseignement supérieur et l’université.

De même, tous les enseignants devront utiliser cet élément de protection, avec la possibilité de le retirer lorsqu’ils enseignent à la classe et uniquement s’ils peuvent maintenir une distance minimale de 1,5 mètre avec les enfants.

Les enseignants recevront deux masques par jour, et les étudiants pour lesquels il est obligatoire se verront délivrer un nombre suffisant pour les deux premières semaines, après quoi ils devront les acheter eux-mêmes.

Une autre mesure centrale dans le contexte de la pandémie est la modification de l’heure d’entrée dans le secondaire, qui au lieu de 08h00 sera 08h30 pour éviter que les adolescents coïncident avec les adultes aux heures les plus chargées des transports publics ( entre 7h00 et 8h00 du matin).

L’évaluation réalisée par les autorités sanitaires a conclu qu’il n’est pas nécessaire de diviser les classes en groupes.

La dernière année scolaire a pu se terminer en personne après la levée du verrouillage en Suisse, qui a touché près d’un million d’élèves de l’enseignement obligatoire.

Dans l’intervalle que les vacances d’été ont signifié, chaque canton a évalué les résultats de l ‘«école à distance» qui devait être mise en place pour garantir la continuité des apprentissages lors de la fermeture des écoles, entre la mi-mars et la fin de l’année dernière. mai.

Les conclusions ont été globalement positives, même si des lacunes ont été détectées qu’il faudra combler notamment dans les notes considérées comme les plus critiques, pour lesquelles les enseignants tenteront de déterminer la situation de chaque élève et le besoin ou non d’une aide particulière dans ces premières semaines d’école.

Certains responsables de l’éducation ont souligné comme un aspect positif qu’avec la crise sanitaire, l’éducation publique a progressé dans des projets numériques qui, dans des circonstances normales, auraient pris des années.

Les nouveaux outils sont considérés comme utiles dans les mois à venir et dans le cas où des classes ou des écoles entières doivent être fermées là où des cas de coronavirus sont détectés.

Actuellement, il n’y a toujours pas de consensus scientifique sur le rôle des enfants dans la propagation du virus, car bien qu’ils aient tendance à présenter des symptômes moins graves que les adultes, on sait qu’ils peuvent transmettre le pathogène. Il reste à déterminer dans quelle mesure.

Si le besoin de commander de nouveaux confinements se fait sentir, le système éducatif suisse fonctionne avec deux scénarios: si les cours sont interrompus pendant deux semaines (période de quarantaine), les cours seront récupérés lors de la reprise des cours en présentiel, mais si la quarantaine est plus longue, cela deviendra à l’apprentissage à distance.

Malgré les efforts des autorités pour instaurer la confiance entre les parents, la peur du virus a déclenché la demande «d’écoles en forêt», un type d’école qui propose d’apprendre à l’étranger, d’inspiration apporté d’Allemagne et d’autres pays d’Europe du Nord.

Encore très minoritaire, dans ces écoles les élèves passent deux à trois jours par semaine dans la nature, où ils reçoivent une partie des matières pédagogiques.

Isabel Saco