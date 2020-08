Best Buy vient de lancer une énorme vente anniversaire de 3 jours qui regorge de remises importantes sur des produits populaires que vous ne voudrez pas manquer.

Des iPhones et iPads aux ordinateurs portables, aux téléviseurs intelligents, à l’éclairage LED Philips Hue et plus encore, il y en a pour tous les goûts dans la grande vente d’aujourd’hui.

Nous présentons ici les 10 meilleures offres de la grande vente de 3 jours de Best Buy, qui a débuté vendredi et devrait se terminer dimanche soir.

La couverture de l’équipe . Deals a été si incroyablement bonne jusqu’à présent vendredi que nous avons en fait signé un grand nombre des offres qu’ils ont trouvées nous-mêmes! Les points forts incluent les masques faciaux Powecom KN95 testés par NIOSH et approuvés par la FDA pour 5 $ de moins par paquet de 10 qu’ils ne coûtent plus tôt cette semaine, les masques 3 plis les plus vendus d’Amazon pour 0,48 $ chacun, 12 paquets de grandes bouteilles Purell au prix le plus bas par once depuis le début de la pandémie, 4 paquets de bouteilles Purell de format voyage qui sont de retour en stock, 12 paquets de désinfectant pour les mains Germ-x à un bien meilleur prix que Purell, une chance rare d’obtenir le spray désinfectant Lysol et les lingettes Clorox si vous êtes prêt à payer des prix exorbitants, les bidons Purell Sanitizing Wipes pour 10 $ de moins que la dernière fois qu’ils étaient en stock, le «iPhone des thermomètres frontaux» pour seulement 39,99 $ au lieu de 60 $, le Roku Express HD le plus vendu à un le plus bas de tous les temps de 24 $, le Roku Streaming Stick + à 60 $ pour 49 $, des prix bas de tous les temps sur l’incomparable casque à réduction de bruit Bose 700, 201 $ de rabais sur le robot aspirateur Roomba ultime qui se vide, une grosse vente éclatante sur le best-seller Belkin parasurtenseurs, une vente d’un jour sur por climatiseurs de table, et bien plus encore.

En plus de tout cela, Best Buy vient de lancer une grande vente anniversaire de 3 jours qui regorge de remises importantes sur les produits les plus vendus. Des smartphones et tablettes aux ordinateurs portables et téléviseurs, toutes les bases sont couvertes dans cette grande vente. Vous pouvez acheter la vente complète ici même sur le site de Best Buy, et vous trouverez ci-dessous nos choix pour les 10 meilleures affaires de la vente.

Économisez 50 $ sur iPhone SE

Les économies sont déduites du prix total total de l’appareil et se reflètent soit dans des économies instantanées, soit dans des crédits sur la facture du fournisseur, ce qui entraînera une réduction des paiements mensuels pour la durée du contrat sur votre compte opérateur. Les crédits de facture seront appliqués dans un délai de 1 à 2 cycles de facturation et prendront fin lorsque le solde sera payé ou que la ligne sera résiliée ou transférée. La promotion d’économies ne s’applique pas à l’activation de paiement unique et peut ne pas être cumulable avec d’autres crédits, réductions et offres. Les économies maximales répertoriées peuvent ne pas être disponibles pour tous les téléphones et / ou auprès de tous les opérateurs. Les opérateurs, les appareils et la couverture (y compris la 5G) ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Nécessite une approbation de crédit, un plan de service mobile, un appareil éligible et un accord de facturation échelonnée pour la durée requise de l’opérateur. 0 $ d’acompte pour les clients qualifiés. Pour tous les autres, un acompte et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Paiements mensuels de l’appareil pour une durée (20 à 30 mois selon l’opérateur) au prix de détail. 0% APR. La taxe de vente (sur le prix total) peut être due à l’achat. Si vous annulez le service sans fil, le solde restant sur l’appareil devient exigible. Des frais de réapprovisionnement et d’autres frais peuvent s’appliquer. Des limitations du nombre d’appareils financés par compte peuvent s’appliquer. Sous réserve des conditions générales du transporteur. Conditions sujettes à changement. Exclut les téléphones prépayés et déverrouillés. Voir une chemise bleue pour plus de détails.

Économisez 350 $ à 700 $ sur l’iPhone XS ou l’iPhone XS Max

Les économies sont déduites du prix total du téléphone et se reflètent dans des économies instantanées ou dans des crédits sur la facture du fournisseur, ce qui entraînera une réduction des paiements mensuels pour la durée du contrat sur votre compte opérateur. Les crédits de facture seront appliqués dans un délai de 1 à 2 cycles de facturation et prendront fin lorsque le solde sera payé ou que la ligne sera résiliée ou transférée. La promotion d’économies ne s’applique pas à l’activation de paiement unique et peut ne pas être cumulable avec d’autres crédits, réductions et offres. Les économies maximales répertoriées peuvent ne pas être disponibles pour tous les téléphones et / ou auprès de tous les opérateurs. Les opérateurs, les appareils et la couverture (y compris la 5G) ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Nécessite une approbation de crédit, un plan de service mobile, un téléphone éligible et un accord de facturation échelonnée pour la durée requise de l’opérateur. 0 $ d’acompte pour les clients qualifiés. Pour tous les autres, un acompte et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Paiements téléphoniques mensuels à terme (20 à 30 mois selon le transporteur) au prix de détail. 0% APR. La taxe de vente (sur le prix total) peut être due à l’achat. Si vous annulez le service sans fil, le solde du téléphone devient exigible. Des frais de réapprovisionnement et d’autres frais peuvent s’appliquer. Des limitations du nombre d’appareils financés par compte peuvent s’appliquer. Sous réserve des conditions générales du transporteur. Conditions sujettes à changement. Exclut les téléphones prépayés et déverrouillés. Voir une chemise bleue pour plus de détails.

Économisez 100 $ sur l’iPad Air

Écran Retina de 10,5 pouces avec True Tone et couleurs larges¹ Puce A12 Bionic Capteur d’empreintes digitales Touch ID et Apple Pay Caméra arrière 8,0MP, caméra frontale FaceTime HD 7,0MP Haut-parleurs stéréo Wi-Fi 802.11ac Jusqu’à 10 heures d’autonomie de batterie³ Connecteur Lightning pour charge et accessoires iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 13

Économisez jusqu’à 300 $ sur MacBook Pro

Processeur Intel Core i5 quadricœur de dixième génération Écran Retina brillant avec technologie True Tone Clavier magique rétroéclairé Touch Bar et Touch ID Graphiques Intel Iris Plus SSD ultra-rapide Quatre ports Thunderbolt 3 (USB Type-C) Jusqu’à 10 heures d’autonomie * Wi-Fi 802.11ac Trackpad Force Touch Disponible en gris sidéral et argent La dernière version de macOS Des options de processeur, de mémoire et de stockage configurables sont disponibles

Économisez 50 $ sur MacBook Air

Superbe écran Retina de 13,3 pouces avec technologie True Tone³ Clavier magique rétroéclairé et Touch ID Processeur Intel Core i3 de dixième génération Graphiques Intel Iris Plus Stockage SSD rapide 8 Go de mémoire Haut-parleurs stéréo avec un son stéréo plus large Deux ports Thunderbolt 3 (USB Type-C) Jusqu’à 11 heures d’autonomie de la batterie¹ Trackpad Force Touch Wi-Fi 802.11ac Disponible en or, gris sidéral et argent La dernière version de macOS Des options de processeur, de mémoire et de stockage configurables sont disponibles

Samsung – Téléviseur intelligent Tizen 4K UHD à DEL de classe 8 de 65 po

Plongez dans l’action avec l’Auto Depth Enhancer

Applique différents niveaux de contraste à différentes zones de l’écran pour donner à l’image une profondeur exceptionnelle. Écran de 64,5 pouces

Suffisamment grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce. Résolution 2160p pour des images HD époustouflantes

Regardez des films et des émissions de télévision 4K avec une résolution 4 fois supérieure à la résolution Full HD et améliorez votre contenu HD actuel avec une qualité d’image exceptionnelle de niveau Ultra HD. Regardez du contenu HDR (High Dynamic Range) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions de télévision HDR, en plus de tout votre contenu actuel. Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore grâce au Wi-Fi et aux applications intégrées du téléviseur. Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds et des couleurs riches de type plasma. Vitesse de mouvement 240

Profitez d’une grande clarté de mouvement pendant les moments d’action rapide. Son TV avancé

Deux haut-parleurs de 10 W. 4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus. 2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB. Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des évaluations des programmes et de vérifier les évaluations des programmes inconnus.

Philips – Kit de démarrage LED Hue White & Color Ambiance

Choisissez parmi 16 millions de couleurs et de nuances de blanc

Transformez votre éclairage intelligent quotidien en une expérience extraordinaire. Fonctions de gradation et d’éclaircissement à portée de main

Le flux lumineux variable vous permet d’ajuster la sortie de chaque lumière sans avoir à régler le gradateur. Une lumière blanche qui correspond à vos besoins

Choisissez parmi différentes nuances et intensités pour pouvoir vous concentrer confortablement, lire, vous détendre et plus encore. Contrôle à distance avec votre smartphone ou tablette

Créez des scènes personnalisées et libérez votre créativité. Compatible avec les systèmes Nest ou Samsung SmartThings

Associez votre kit à des écosystèmes pour la domotique. Commande vocale pour votre maison intelligente

Contrôlez vos lumières Philips Hue avec votre voix à l’aide d’Alexa, d’Apple HomeKit ou de l’Assistant Google. Utilisez des vis ou du ruban adhésif sur la plaque arrière de votre interrupteur

Placez-le où vous le souhaitez.

HP – Imprimante jet d’encre tout-en-un sans fil HP ENVY Photo 7855

Réapprovisionnement facile

Avec une imprimante configurée pour Easy Replenish, vous recevrez automatiquement les envois de l’encre dont vous avez besoin. L’imprimante surveille ses propres niveaux d’encre, de sorte que vous ne recevrez de l’encre que lorsque vous en aurez besoin. Imprime jusqu’à 15 ppm ISO * en noir, jusqu’à 10 ppm ISO * en couleur

Pour générer des documents rapidement. Fonctionne avec Amazon Alexa

Demandez à votre appareil compatible (appareil séparé requis) d’imprimer des listes de courses personnalisées, des listes de tâches, ainsi qu’une variété d’activités de coloriage et de mots croisés. Fonctionne avec l’Assistant Google

Demandez à votre appareil compatible (appareil séparé requis) d’imprimer votre calendrier Google, des modèles de calendriers et de listes de contrôle personnalisés, ainsi que certaines activités et jeux de mots. Les imprimantes à jet d’encre sont idéales pour la maison ou les petites entreprises

Ils offrent une excellente qualité d’impression pour les photos et les documents et acceptent une variété de types et de formats de papier. Capacité d’impression sans fil et mobile **

Connectez cette imprimante à votre réseau domestique ou professionnel avec Ethernet ou LAN sans fil intégré. De plus, imprimez depuis votre appareil mobile avec l’application gratuite HP ePrint ou Apple® AirPrint. Apple® AirPrint activé

Pour l’impression Apple iPad® et iPhone®. Résolution couleur jusqu’à 4800 x 1200 ppp (points par pouce)

Haute résolution pour produire une qualité et des détails incroyables dans les documents et les photos. HP Instant Ink

Encre HP d’origine commandée par votre imprimante, livrée à votre domicile. Bac d’alimentation de 125 feuilles, bac standard de 25 feuilles et bac d’alimentation automatique de 35 feuilles

Offre une manipulation facile du papier. Écran tactile CGD (écran graphique couleur) de 2,65 pouces

Utilisez l’écran tactile intuitif pour imprimer, stocker des fichiers et accéder aux applications professionnelles ** directement depuis l’imprimante. Plus d’options de connectivité

La fente pour carte mémoire intégrée, le port USB 2.0 et l’hôte USB vous permettent de brancher simplement votre carte mémoire, votre clé USB, votre appareil photo ou tout autre appareil et d’imprimer. Impression recto verso intégrée

Imprimez des deux côtés de la page sans la retourner manuellement, pour minimiser vos coûts d’impression et protéger l’environnement. Haute résolution pour des copies claires

Jusqu’à 600 x 600 ppp en couleur et jusqu’à 300 x 300 ppp en noir pour des copies claires et nettes. Scanner à plat avec une zone de numérisation de 8,5 po x 14 po et une résolution matérielle jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp (optique de 1 200 ppp)

Pour reproduire des couleurs exactes et des documents volumineux. Télécopie haute vitesse avec des vitesses de 9,6 Kbps, 14,4 Kbps et 33,6 Kbps

Pour répondre aux besoins de votre bureau. Convient pour la télécopie couleur vers et depuis des télécopieurs couleur.

HP – Ordinateur portable 17,3 ″ – Intel Core i5 – 8 Go de mémoire – SSD de 256 Go

Écran 17,3 ″

L’écran brillant BrightView conserve les couleurs vives de vos photos et vidéos. Résolution 1600 x 900 pour des images de haute qualité et des détails fins. Rétroéclairage WLED. Processeur mobile Intel® Core ™ i5-1035G1 de 10e génération

Performances de traitement quadricœur intelligent à huit voies. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin, tout en augmentant l’efficacité énergétique lorsque vous n’en avez pas besoin. Mémoire système de 8 Go pour le multitâche avancé

RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et applications de montage photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur en même temps. Disque SSD de 256 Go (PCI-e)

Enregistrez des fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec d’énormes quantités de stockage et une puissance de communication avancée, les disques SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes, etc. Graphiques Intel® UHD

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image quotidienne pour une utilisation Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels. Pèse 5,4 lb et mesure 1 po d’épaisseur

Donne la priorité à la taille de l’écran sans sacrifier la portabilité, de sorte que vous obtenez beaucoup d’espace de visualisation sans que l’ordinateur portable ne soit trop lourd pour se déplacer. Batterie lithium-ion à 3 cellules. La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour installer deux écrans côte à côte ou simplement voir une vue d’ensemble. Lecteur multimédia intégré pour un transfert simple de photos

Prend en charge les formats de carte mémoire SD. Connectivité sans fil / filaire (WiFi 5 – 802.11 ac)

Connectez-vous à un routeur Wireless-AC pour près de 3 fois plus de vitesse, plus de capacité et une couverture plus large que le Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et points d’accès. Port supplémentaire

Prise combo casque / microphone.

Lenovo – Ordinateur portable Yoga C940 2-en-1 à écran tactile 4K Ultra HD de 14 pouces

Écran multitouch 14 pouces à 10 points

Résolution native de 3840 x 2160. Touchez, tapez, glissez et tirez le meilleur parti de la technologie IPS de Windows 10. pour des angles de vision larges. Rétroéclairage LED économe en énergie. Processeur mobile Intel® Core ™ i7-1065G7 de 10e génération

Performances de traitement quadricœur puissantes à huit voies. Mémoire système de 16 Go pour un multitâche et des jeux intenses

Des rames de RAM LPDDR4X à bande passante élevée pour exécuter en douceur vos jeux PC et vos applications de montage vidéo riches en graphiques, ainsi que de nombreux programmes et onglets de navigateur en même temps. Disque SSD de 512 Go accéléré par Intel® Optane ™

Les SSD avec mémoire Intel Optane sont les plus rapides par rapport aux SSD NAND. Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents. Voir http://www.bestbuy.com/optaneh10disclaimers. Conception flip-and-fold à 360 °

Offre quatre modes polyvalents: ordinateur portable, tablette, tente et support. Lenovo Transition bascule automatiquement des applications spécifiques en plein écran lors du passage du PC à la position tablette, tente ou support. Graphiques Intel® Iris® Plus

Offre des graphismes époustouflants sur un ordinateur portable ultra-léger. Profitez de couleurs éclatantes et de détails riches sur la vidéo 4K HDR. Relevez facilement des projets créatifs ou des jeux populaires. Pèse 2,98 lb et mesure 0,6 po d’épaisseur

Ultra-mince et ultraléger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour obtenir le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 4 cellules. Boîtier métallique durable

Crée un look sophistiqué et fournit une monture rigide mais légère qui résiste aux chocs et aux chocs quotidiens. Port Thunderbolt pour connecter des moniteurs avancés et des disques externes

Cette interface unique prend en charge à la fois les données à haut débit et la vidéo haute définition – ainsi que le câble d’alimentation pour les appareils alimentés par bus – idéal pour les créateurs de contenu numérique. Connectivité sans fil / filaire (WiFi 6 – 802.11 ax)

Connectivité double bande flexible avec une plus grande fiabilité grâce à deux flux de données et antennes. Connectez-vous à un routeur Wi-Fi pour profiter de vitesses Wi-Fi en Go presque 3 fois plus rapides que le Wi-Fi 5 standard avec une réactivité améliorée pour encore plus d’appareils. Webcam HD intégrée avec microphone à double matrice

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. Clavier rétroéclairé RVB

Vous permet de profiter d’une saisie confortable et précise, même dans un éclairage faible. Lecteur d’empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe. Progiciel de base inclus

Essai de 30 jours de Microsoft Office 2019.

