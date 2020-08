Les suppléments de vitamine D ne protègent pas contre la dépression dans la quarantaine ou les adultes plus âgés, sur la base des résultats de l’une des plus grandes études du genre menées à ce jour pour répondre à une question de longue date qui a probablement encouragé certaines personnes à prendre la vitamine pour cette raison.

Cependant, dans cette étude, «il n’y avait aucun avantage significatif du supplément à cette fin. N’a pas empêché la dépression ni amélioré l’humeur», déclare Olivia I. Okereke du département de psychiatrie du Massachusetts General Hospital aux États-Unis.

Okereke est l’investigateur principal de cette étude, qui sera publiée dans la revue ‘JAMA’ et qui comprenait plus de 18000 hommes et femmes de 50 ans et plus. La moitié des participants ont reçu des suppléments de vitamine D3 (cholécalciférol) pendant cinq ans en moyenne, et l’autre moitié a reçu un placebo équivalent pendant la même durée.

À la vitamine D parfois ça s’appelle la ‘vitamine du soleil Parce que la peau peut le créer naturellement lorsqu’elle est exposée au soleil. De nombreuses études antérieures ont montré que de faibles taux sanguins de vitamine D (25-hydroxy vitamine D) étaient associés à un risque accru de dépression à l’âge adulte, mais il y a eu peu d’essais randomisés à grande échelle nécessaires pour déterminer la causalité. Maintenant, Okereke et ses collègues ont livré ce qui pourrait être la réponse ultime à cette question.

«Une question scientifique est qu’il faut vraiment un grand nombre de participants à l’étude pour savoir si un traitement aide ou non à prévenir le développement de la dépression», explique Okereke. «Avec près de 20 000 personnes, notre étude a été statistiquement motivée pour traiter ce problème ».

Cette étude, appelée VITAL-DEP (Depression End Point Prevention in the Vitamin D and Omega-3 Trial), était une étude accessoire à VITAL, un essai clinique randomisé sur les maladies cardiovasculaires et la prévention du cancer chez près de 26 000 personnes aux États-Unis.

De ce groupe, Okereke et ses collègues ont étudié les 18 353 hommes et femmes qui n’avaient au départ aucun signe de dépression clinique, puis testé si la vitamine D3 les empêchait de devenir déprimés«

Les résultats étaient clairs. Parmi les 18353 participants randomisés, les chercheurs ont constaté que le risque de dépression ou de symptômes dépressifs cliniquement pertinents n’était pas significativement différent entre ceux recevant des suppléments actifs de vitamine D3 et ceux prenant placebo, et aucune différence significative n’a été observée entre les groupes de traitement dans les scores d’humeur au fil du temps.

« Cependant, il n’est pas encore temps de vider votre vitamine D, du moins pas sans l’avis de leur médecin « , dit Okereke. Certaines personnes le prennent pour des raisons autres que pour améliorer leur humeur.

« On sait que la vitamine D est essentielle à la santé osseuse et métabolique, mais les essais randomisés ont jeté le doute sur de nombreux autres avantages supposés », ajoute l’auteur principal de l’article, JoAnn Manson, du Brigham and Women’s Hospital.