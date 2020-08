Au cours de ces dernières semaines, nous observons comment le virus a une grande capacité à se propager dans les bars et les discothèques. Il y a des dizaines de nouvelles épidémies liées à ces endroits, donc une extrême prudence doit être exercée.

Et malgré son lourdeur, il faut une fois de plus insister sur le fait que pour contrôler l’expansion, il est essentiel de tenir compte des recommandations déjà plus qu’entendues: garder une distance de sécurité, éviter les endroits fermés, se laver les mains fréquemment et, surtout, utilisez un masque.

Mais Il existe un allié subtil qui, historiquement, n’a pas fait l’objet d’une grande attention et qui, cependant, pourrait empêcher la contagion à la fois dans les bars et chez nous: le siège des toilettes.

SARS-Cov2, le virus qui cause la covid-19, a été détecté en quantités importantes dans les selles de personnes infectéesPar conséquent, la transmission fécale est considérée comme une voie de contagion supplémentaire.

La désinfection des salles de bains, principalement dans les lieux publics ou surpeuplés, est très importante pour éviter de nouvelles infections.

Pro nous allons offrir une nouveauté qui non par curieux ne cesse d’être vraiment importante: simplement en abaissant le couvercle des toilettes lors de la chasse d’eau, nous pourrions réduire considérablement la propagation du virus dans l’environnement.

Je suis sérieux. Chaque fois que nous tirons la chaîne sans abaisser le couvercle, une grande quantité d’aérosols est produite qui peut atteindre jusqu’à 6 mètres de distance dans un espace clos.

Plusieurs études ont montré la capacité des toilettes à propager des bactéries pathogènes dans l’environnement, étant particulièrement inquiétant dans les hôpitaux où les personnes immunodéprimées pourraient être infectées avec des maladies potentiellement mortelles.

Il a même été observé que nos brosses à dents ont une très forte présence de bactéries fécales comme E. coli, car elles n’abaissent pas le couvercle des toilettes à temps!

C’est pourquoi, puisque le SRAS-Cov2 se trouve dans les selles des personnes infectées, cet élément prend une réelle importance dans la situation dans laquelle nous vivons actuellement.

Il existe des endroits clés où les services sont largement utilisés, tels que les restaurants, les bars et les clubs. Mais aussi d’autres endroits avec un afflux important de personnes comme les gares ou les aéroports, où le virus aurait une grande capacité à se propager dans les services.

Si une personne infectée a utilisé l’une de ces toilettes et, au moment de la chasse d’eau, n’a pas baissé le couvercle, les aérosols, microgouttelettes produites par le déplacement des eaux usées, seraient dispersés dans les toilettes. Et avec ces gouttelettes d’eau, le virus voyage, faire des services une source potentielle d’infection simplement en entrant en eux.

Si, en outre, la pièce ne dispose pas d’un système de renouvellement d’air adéquat, qu’il s’agisse d’une ventilation naturelle ou mécanique, le virus pourrait progressivement se concentrer davantage dans l’environnement, faire de ces services une bombe contagieuse.

Pour cette raison, il devrait être fortement recommandé d’abaisser le siège des toilettes après l’avoir utilisé, comme un autre moyen simple et efficace pour le virus de réduire sa circulation.